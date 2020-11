Cada signo del zodiaco es un mundo y las diferencias entre los distintos horóscopos se evidencian cuanto más comprometida sea la situación. Los rasgos entre signos y sus similitudes o características propias se hacen evidentes en contextos como una relación amorosa o cómo se comportan en las relaciones sexuales. Dependiendo del signo tendrás que trabajar más o menos la confianza, la pasión o la imaginación. ¿Quieres conocer cómo eres en el sexo según tu horóscopo? Sigue leyendo para saber los secretos de cada signo.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Aries necesita que su amante sea capaz de seguir su ritmo, y eso no es tan fácil. Experimentar y probar nuevas experiencias, sitios y juegos eróticos. No hay cosa que espante más a un Aries sexualmente que la rutina y el aburrimiento, eso no les va. Si la monotonía entra en su relación esta se puede llegar a tambalear precisamente porque empiezan a sentir aburrimiento y puede que no sean del todo fieles… Las mejores parejas para Aries en el sexo son Escorpio y Sagitario, que les darán la “vidilla” que los Aries necesitan.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El “cabezón” y testarudo del zodiaco, no es así tampoco en el sexo. Tauro es un signo generoso en sus relaciones sexuales, hasta incluso cuando pocas veces buscan una relación a largo plazo en el primer encuentro. De hecho son de cocinar “a fuego lento” y lo mejor vendrá después: si despiertas su interés Tauro irá poco a poco y cada vez a más. Sus parejas ideales son Cáncer, Sagitario y Leo.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Igual un día mal que otro bien; quizás hoy a Géminis no le apetezca nada y mañana esté deseoso de sexo a cualquier hora y en cualquier sitio. Si tu pareja ha nacido bajo este signo zodiacal debes estar preparao/a para cualquier cosa en cualquier lugar, ya que las propuestas eróticas de Géminis suelen venir así… Por eso necesitan un signo a su lado que sea capaz de seguirles el ritmo, o, al menos, no salir corriendo. La pareja sexual ideal para Géminis está en signos como Leo, Escorpio, Aries, o Sagitario.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Necesitas varias pruebas para sentirte seguro/a en el sexo, ya que tu tendencia a dominarlo todo hace que tengas que tantear el terreno varias veces. Sin embargo, una vez que está relajado este signo de agua fluye y es capaz de dejarse llevar al 100%. Cuando Cáncer ve el placer que es capaz de dar a su pareja se siente poderoso/a y no hay cosa que más le guste a este signo. Las mejores parejas sexuales para un Cáncer son los Acuario, Leo, Tauro y Escorpio.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Como su propio nombre indica, son auténticos felinos en el sexo. Su capacidad de seducción está más que probada (si no eres Leo piensa en aquellos que conoces). Por ello, el sexo es imprescindible para ellos en una relación, como ocurre con signos como Escorpio, Libra o Aries, con quien hacen una pareja genial. Si la fogosidad puede abrumarte o agobiarte en ocasiones, es mejor que busques un signo alejado a Leo como pareja sexual.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Necesitan máxima seguridad, no por ellos, sino por asegurarse de que la persona que van a llevarse a la cama merece la pena. Un Virgo no mantiene relaciones “con cualquiera” y lo deja claro en seguida, demostrando también esa sinceridad que les caracteriza y que las hacen de las parejas sexuales más sanas y abiertas (una vez toman confianza), Géminis, Acuario y Cáncer son sus parejas ideales por esto mismo.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Son hedonistas a más no poder y eso se refleja en el número e intensidad de prácticas sexuales. Es uno de los signos más ardientes del zodiaco y por ello suelen llevarse mejor con Leo, Géminis o Aries en el terreno de lo erótico. Si quieres sorprender a tu pareja y esta es Libra, no tienes más que pensar en cómo sorprenderles en este aspecto y regalarles una noche (o día, o mañana) de placer.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Un Escorpio irá a la caza, sin comprometerse en absoluto. Sólo cuando está verdaderamente enamorado o enamorada, este signo decide “privarse” de mantener relaciones con todas las personas que desearía… y son muchas. Dominantes en el sexo, hacen una gran pareja con Aries, Géminis o Piscis.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Los Sagitario te asegurarán aventuras que no podrás ni imaginar, en el campo sexual son como un parque temático. Pero claro, todo tiene su lado oscuro, y es que Sagitario huye por completo de las ataduras y las relaciones duraderas. Aries, Leo o Acuario son los signos que mejor comprenderán la locura de Sagitario y, además, sabrán marcarles límites con el carisma que más atrae al signo del arquero.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Para los capricornio el sexo es una forma de desconectar del día a día y de la ansiedad del trabajo o los estudios. Se entregan al cien por cien a su pareja pero sin olvidarse de ellos mismos y su necesidad de catártica. En ocasiones, puede parecer que son bruscos y egoístas por esto mismo y necesitan que su pareja les comprenda en este sentido, por lo que se llevarán bien con Escorpio, Piscis o Tauro, que sabrán empatizar.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Los acuario diferencian mejor que ningún otro signo el sexo y el amor, por lo que son amantes comprensivos y capaces de diferenciar una (o varias) noche de pasión de ese sentimiento que tan bien guardan. Como llegar al paso del enamoramiento en los acuario es difícil, suelen disfrutar del sexo por el sexo y mantenerse solos: Acuario solo se siente exclusivo a alguien cuando está pillada o pillado hasta las trancas. Si eres Libra, Sagitario o Géminis comprenderás mejor que nadie a este signo de aire.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis busca la estabilidad en su vida, y las relaciones sexuales no iban a ser una excepción. Piscis es de tener una pareja sexual exclusiva y tiene especial predilección por signos igual de “ordenados” y apasionados, como Cáncer, aunque también encontrarán diversión con horóscopos como Capricornio o Escorpio, que le aportarán diversión dentro de una relación estable.