Las razas de perros pequeños tienen por norma general una esperanza de vida más larga que el resto; algunas razas viven hasta 15 años. Aquellos canes que pueden considerarse "minis" pesan menos de 5 kilogramos y a veces requieren el doble de atención y cuidados que un perro más grande.

Muchas personas piensan que un perro pequeño es el animal de compañía perfecto para vivir en un piso pero esto no es cierto ya que el tamaño del can no es el factor que determina si se adaptará bien o no a vivir en un espacio reducido.

Chihuahua

Entre 1 kilo y tres, el chihuahua es uno de los perros más pequeños que existen. Siempre en alerta, es curioso, activo e inteligente y muy afectuoso con sus amos. No obstante, no es nada fácil de adiestrar y al ser tan pequeño sus huesos frágiles pueden sufrir fracturas y lesiones óseas. Otras enfermedades típicas de estos caninos son el glaucoma y problemas de córnea.

Al ser tan pequeños no conservan bien el calor corporal, así que debemos abrigarlos con ropa especial en cuanto el frío aprieta, incluso para estar en casa.

Bichon Frise

El Bichon Frisé es una raza de perro que desciende del bichón maltés o del Water Spaniel. Se trata de una raza muy sociable, con carácter alegre y vivaracho, voraz de atención. Los centros de terapia y hogares de ancianos suelen contar con este tipo animal de compañía. A pesar de lo que muchos piensan, el bichón frisé no es demasiado ladrador, sus ganas de formar parte del grupo hacen que tenga facilidad para seguir las normas ya que es un perro de rápido aprendizaje.

Shih Tzu

Es una de los perros más bonitos gracias a su mirada de ojos grandes y penetrantes junto con su barba y bigote. Estas características le otorgan orgullo y personalidad. Se trata de un perro pequeño pero muy robusto, una raza activa, inteligente, siempre en alerta... Aunque a veces se le tacha de independiente, lo cierto es que le gusta la convivencia con humanos, necesita estar acompañados de personas y se adapta de forma fácil a todos los lugares.

Pomerania

Estos pequeños canes de aspecto leonino y de nariz achatada fueron en su antigüedad animales sagrados que sólo poseía la realeza asiática. Su carácter reservado, independiente y algo arrogante, hace pensar que se sienten así. Estos pequeños perros chinos no socializan con tanta facilidad como perros de otras razas.

Suelen ser muy leales con los suyos, pero desconfiados con los extraños y agresivos con perros y otros animales por lo que hay que empezar pronto la socialización con otros canes y personas. Suelen pesar alrededor de los 5 kilos.

Pinscher miniatura

A pesar de su reducido tamaño, este perro es un perfecto guardián de la casa ya que su sentido de alerta y su necesidad de moverse y hacer ejercicio es muy alta. No les importa ser más pequeños que otros perros: si tienen que plantar cara a alguien, lo hacen.

La estatura promedio del Pinscher miniatura es de 25 cm y su peso oscila entre los 4 y 5 kilogramos. Si quieres un perro que te cuide, pero no tienes mucho espacio para tenerlo, este bello espécimen es tu mejor opción.