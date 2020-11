La movilidad en entredicho

Las aplicaciones de restricciones a la movilidad en áreas sanitarias de cada Comunidad pueden ser efectivas, pero solo controladas. Pero siempre hay irresponsables que se saltan las normas, no importa cuando el perjudicado es solo una persona, pero sabiendo las restricciones de movilidad por la peligrosidad de transmisión de la Pandemia no se entiende que ese aspecto no se esté cuidando, más en estos momentos con festivos seguidos, luego las navidades, vacaciones de escolares que en todas ellas se van a ver a familiares, en los puentes al menos durante 3/4 días y 2/3 noches. Personas con una actitud reprobable al negar la realidad contrastada, la transmisión entre familiares es una de las más comunes.