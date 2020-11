El horóscopo de hoy martes 10 de noviembre de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Necesitas tener el día de hoy una conversación seria con tu pareja sobre lo que te está pidiendo como condiciones para seguir la relación, recuerda que cuando se ponen trabas para amar la relación va directo a fracasar, intenta cambiar esto.

Tienes la posibilidad de ser muy feliz al lado de una persona que hoy te dirá que le gustas mucho, habrá dificultades para verse muy seguido, pero si ambos ponen de su parte, entonces podrán sortear todos los obstáculos que se les pongan en frente.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Hoy te sientes con una sequía creativa importante, por lo que no dudes en tomar la opción de hacer un viaje que logre inspirarte a crear o a trabajar bien nuevamente. Ir a una lugar cerca del mar o al bosque podría abrirte la mente, así como también visitar lugares históricos y museos en la ciudad, siempre hay algo cultural para realizar, no dejes de tomar esa opción. Comienza a hacer cambios positivos a esta materia dándote el tiempo de sentarte con tus seres queridos a conversar y deja que ellos te digan lo que sienten, haz las preguntas correctas y recibirás las respuestas adecuadas.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

En el amor comienzan a aparecer ciertas dificultades relacionadas con el comportamiento de una de las dos partes, si se trata de ti, piensa en realizar cambios que te ayuden. Estás teniendo poca receptividad para escuchar los deseos y los asuntos de las demás personas en tu vida, podrías estar pasando por un periodo donde te estás centrando demasiado en tus deseos y estás dejando de lado el de los demás.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

La persona que creías estar conociendo y con quien proyectabas algo que podía resultar en el futuro, podría darte una sorpresa desagradable el día de hoy, es muy posible que te haya mentido en algo o que sus intenciones contigo no fuesen del todo buenas.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Somos únicos en el mundo, nadie es igual a cada uno de nosotros y debes comprender que si la vida parece haber negado algo que querías, depende de ti hacer los esfuerzos para conseguirlo, no todo cae del cielo. Leo comienza a salir del cascaron, por lo que si vives aún con tus padres o si estás pensando en hacer un viaje lejos, este es la etapa para decidirte a dar el salto.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Una persona muy importante te dará una oportunidad para hacer realidad un negocio que hace tiempo estás pensando, acepta esta opción, tendrás éxito. Tienes un amor oculto que necesita salir a la luz, no conseguirás nada con esa persona si sigue considerándole imposible, comienza a atreverte a decir lo que sientes sin miedo. Una sensación de vacío podría estar presente en la mente de Virgo el día de hoy, cosas que te faltan en la vida, más los fantasmas del pasado, serían la causa de este sentimiento que no te aporta en nada a mejorar tu vida.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Amigos llegarán a tu rescate en el momento que estés viviendo, no le cierres la puerta, ni hagas caso a tu tendencia de aislarte cuando las cosas andan mal, acepta la ayuda de otros. Una persona importante está pasando por un muy mal momento, debes ser un apoyo fundamental para ella, no le dejes a solas. Tu familia puede pasar por una pérdida el día de hoy, puede ser material o de un ser querido, no dejes de estar presente en este momento duro para el núcleo.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Una persona que te necesita mucho te estará buscando el día de hoy, es probable que tenga algo importante que contarte, no te preocupes por lo que tengas que hacer al otro día, dale un espacio a esta persona para que te cuente lo que le sucede, recuerda que ha estado a tu lado en muchos momentos.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Debes tener siempre la mente muy abierta a vivir experiencias nuevas y a adquirir más conocimientos de los que ya posees, es muy probable que en tu trabajo te manden a tomar algún curso de especialización, por lo que debes procurar buscar el mejor lugar para hacerlo si es que ellos no lo hacen por ti.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Es un buen momento para vivir una aventura, podría ser en solitario o con una persona importante a tu lado, lo fundamental es siempre estar con los ojos bien abiertos y los sentidos muy alerta para aprovechar una oportunidad de comprar pasajes o un tour a bajo costo, está la posibilidad de hacerlo el día de hoy, ve planeando desde ya tus vacaciones.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Estás en un buen día para comenzar a arreglar relaciones que pueden estar un tanto quebradas por problemas que ocurrieron hace algún tiempo, quizás te has alejado de tu grupo de amigos porque crees que no te entienden o que no supieron apoyarte en un momento que viviste, pero debes recordar que a medida que crecemos vamos tomando otras prioridades, por lo que tus amigos no pueden estar ahí para ti todo el tiempo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No es momento de dejarse fluir, sino todo lo contrario, debes comenzar a tomar acciones para desviar el río que te ha estado llevando hacia un lugar que no quieres, el día de hoy, es probable que te preguntes por qué estás haciendo las cosas de esta forma, por esta misma razón es momento de tomar acciones concretas y decisiones firmes de las que puedas sentirte con mucho orgullo el día de mañana.