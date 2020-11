El horóscopo de hoy 11 de noviembre de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy miércoles en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

El amor está pasando por un momento difícil y necesitas tomar consciencia de las señales que tu pareja te está enviando. Aún no es momento de darte tantos espacios para relajarte o para salir con los amigos, necesitas concentrarte mucho más en los deberes. Si estás en etapa de estudios, tienes que tomar más en serio tu carrera y tu futuro, podrías estar tomando mucho tiempo para salir de copas o a divertirte, no dejes que esto te pase la cuenta en los resultados que tendrás al finalizar el semestre.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Un viaje no planificado podría pasar durante la jornada, te obligará a alejarte de casa por un par de días, procura dejar todo en orden antes de partir. Si buscas trabajo, es muy probable que hoy veas un aviso que te interesa mucho, pon toda tu energía positiva en ello y lo lograrás sin problemas. Una persona te hará una invitación el día de hoy, pero tendrás que rechazarla, ya que tienes trabajo atrasado por realizar y no puedes darte el lujo de perder tiempo el día de hoy.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

No es un buen día para realizar promesas ni tampoco para comprometerte a algo que en el futuro te será difícil cumplir. Dejas de lado los sentimientos de culpa que estuviste experimentado hace poco tiempo, te diste cuenta que no tienes responsabilidad en los actos de los demás, no dejes que te afecte el pasado, ni tampoco lo que sucedió con alguien que pertenece a ese periodo de tu vida, lo hecho está hecho y no puedes hacer nada para cambiarlo.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Una persona que no te conoce bien está intentando llegar a ti, ha quedado maravillada con lo superficial que ha visto de ti, podría ser alguien que entrará rápidamente a tu mundo, muéstrate natural y con disposición a conocerle. Toma consciencia de todos los ámbitos que necesitas poner tu atención y también de las personas que te rodean, puedes estar perdiendo la capacidad de ver bien a los que te quieren y de apoyarles en los momentos de necesidad.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Contemplar el espacio es siempre una buena forma de encontrar solución a tus problemas, en una relación difícil puede ser un momento a solas que te entregue una nueva visión del asunto y darle una solución a un conflicto que tengas. Tienes en tu poder un objeto de gran valor que quizás estés pensando en vender, no dejes que pase el tiempo, necesitas el dinero, no lo pienses dos veces.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Virgo no se considera a sí mismo un signo de gran espíritu de lucha, pero está lejos de la realidad, no huyas cuando se presente una dificultad grande en tu vida, hazle frente y piensa que podrás pasar por sobre lo que sea. Tienes la sensatez para poder sortear una dificultad que tendrás en el trabajo, si te dedicas a los negocios, será un buen momento para pensar bien sobre un trato que te ofrecerán, podría ser algo de riesgo, como también algo que te dará grandes beneficios, medita tu decisión, no dejes que el miedo te detenga.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Una persona que necesita una ayuda urgente para solucionar un problema importante te está buscando, sabe que eres quien puede darle solución al asunto, dale una mano si puedes. Es momento de comenzar a pelear más por lo que quieres lograr, no dejes que otra persona se interponga en tus deseos y en lo que quieres lograr, tienes la posibilidad de lograr grandes cosas y necesitas tomar consciencia de ello.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Es importante que decidas que hacer en un proyecto que tienes entre manos, es probable que hayas comenzado a ver que las cosas no se muestran muy auspiciosas el día de hoy, sobre todo para quienes quieren emprender algo como lo que tienes en mente. No busques más esa oportunidad que no llega, es probable que lo que realmente quieres está a tu lado y no te has dado cuenta aún de que está pisando tus talones.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Tendrás la oportunidad de conocer a alguien importante el día de hoy, pero es probable que no puedas mostrarle lo que necesitas y lo que sabes hacer, ya que no tendrá tiempo para atender a tu solicitud. No es buen momento para pensar en hacer grandes cambios en tu vida el día de hoy, es probable que tengas que tomar decisiones un tanto difíciles en el amor y en la relación de pareja que llevas en este momento.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Es bueno no postergar las cosas ni tampoco los sentimientos que estás desarrollando por una persona en particular, no sigas escondiendo tus sentimientos, es momento de sacarlos a la luz y decirle a esa persona que te ha cautivado que estás dispuesto a entregar mucho para que esté a tu lado, recibirás una respuesta positiva.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Una jornada excelente para Acuario, donde se sentirá descansado y donde podrás poner mucho de su inteligencia al servicio de un negocio o de un trato que puede ocurrir, será algo muy bueno si te das la oportunidad de leer muy bien lo ofertado y comienzas a tomar decisiones correctas con respecto a esto, si tienes algún desacuerdo con alguna cláusula de un contrato, entonces debes alzar la voz de inmediato.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Has llegado a una conclusión importante con respecto a una duda que tenías hace algún tiempo, es momento de seguir con la decisión que has tomado, no dejes que otros te influyan para que cambies de parecer, es probable que no sepan bien lo que estás viviendo. Comienza a hacer más ejercicio durante las mañanas, activará tu cuerpo y tu mente, te dejará con la preparación necesaria para enfrentar la jornada laboral del día.