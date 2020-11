El sorteo extraordinario 11 del 11 de la ONCE se celebra hoy, 11 de noviembre de 2020, y un afortunado podrá llevarse un premio de 11.000.000 de euros. Asimismo, 11 premios de 1.000.000 de euros de segunda categoría también están en juego.

Cada cupón de este sorteo extraordinario tiene un precio de 5 euros y hay que elegir cinco cifras distintas comprendidas entre el 00000 y el 99999. Además, para completar tu apuesta es necesario que elijas un número de serie que vaya del 1 al 125.

Una novedad importante del sorteo del 11/11 respecto a otros radica en el hecho de que, en el caso de que hayas acertado los números de la primera y segunda categoría, puedes acumular ambos premios en un mismo cupón.

Horario y compra de cupones

El 11 del 11 de la ONCE se celebra este miércoles 11 de noviembre a las 21.30 horas y se puede seguir en directo desde la web oficial de la ONCE así como en la página web de informacion.es. De esta forma, podrás comprobar tu cupón y conocer en tiempo real si has resultado premiado en el sorteo.

Los cupones del sorteo extraordinaria se pueden comprar en la página web de la ONCE, así como en otros sitios de venta habituales, hasta las 20.55 horas de hoy miércoles por un precio de 5 euros.

Premios del sorteo 11 del 11 de la ONCE

Primer premio de 11 millones de euros.

de 11 millones de euros. 11 premios de segunda categoría de 1.000.000 de euros.

de 1.000.000 de euros. 119 premios de 20.000 euros.

1.309 premios de 1.000 euros.

1.080 premios de 800 euros.

10.800 premios de 100 euros.

108.000 premios de 10 euros.

1.080.000 premios de 5 euros.

Por último, recuerda que los cupones que estén rotos, robados o perdidos no tendrán ninguna validez en este sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE.