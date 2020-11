El horóscopo de hoy sábado 21 de noviembre de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Un momento muy bueno será el punto más alto de día, se trata de una cita con tu pareja de años o con alguien que estás conociendo hace poco, en cualquier de los dos casos, intenta gastar de forma moderada tu dinero.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Recibirás una cuenta con un cobro excesivo, lo que te llevará a tener que ir directamente al lugar para poner una reclamación, no dejes que esto te desanime, todo saldrá a tu favor. Siempre es bueno pausar un poco y comenzar a ver en perspectiva.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Una persona muy importante e influyente está buscando a alguien de tus características para ofrecerle un proyecto importante, te enterarás por otra persona de esta información, busca la manera de contactar a esta persona y hazle una oferta que sepas que no podrá rechazar.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Hoy es el momento para comenzar a pedir un aumento de salario o un ascenso, necesitas comenzar a ganar mejor por el trabajo que realizas, busca opciones de elevar esta solicitud a tus superiores, si eres tu propio jefe, entonces debes comenzar a esforzarte más.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No dejes de lado tus sueños, el día de hoy comienza a escribir en un cuaderno todo lo que deseas y lo que has estado esperando durante mucho tiempo, cuando vayas pasando las etapas que te lleven a conseguirlo vuelve a mirar lo que has escrito y anda borrando lo que se haya cumplido.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Tienes una buena oportunidad de crecer en tu trabajo, debes esforzarte un poco más para lograrlo, no dejes que otros lleguen y tomen lo que a ti te corresponde por derecho, todo depende de ti.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Un familiar muy querido está necesitando ayuda económica y es probable que tú puedas hacer un aporte, si tienes la posibilidad de ayudarle, aunque sea con algo muy mínimo, hazlo, no te arrepentirás. En los estudios, podrías enfrentar un examen difícil el día de hoy.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Si tienes la oportunidad de conseguir una mascota el día de hoy y eres capaz de darle todos los cuidados que cada animal se merece, hazlo sin pensarlo, recuerda bien que siempre será bueno contar con un compañero dentro de tu hogar.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

La vida muchas veces es dura con aquellos que se esfuerzan mucho, pero no debes siempre pensar de esta forma, ya que todo esfuerzo tiene su recompensa al final y si en este periodo te ha tocado trabajar duro, ya llegará el momento de descansar, recuerda que la pereza no trae cosas buenas consigo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Tienes una capacidad para amar que pocos tienen y la persona que estás conociendo lo nota, no dejes que se te escape alguien que puede ser muy bueno para ti, solo porque tienes miedo a mostrar tu amor o a dejar salir tus sentimientos, libérate más.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No estás viviendo una transformación que necesitas en cuanto a tu vida profesional, has pasado por varios momentos de decaimiento con respecto a este tema, ya que probablemente no estás haciendo lo que deseas y eso te puede estar pasando la cuenta.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No estás avanzando bien en lo que te has propuesto hace tiempo, es momento de volver a estar en carrera para lograr tus metas, no dejes que las circunstancias de la vida te alejen del objetivo central que te has puesto.