"¿Cuándo es festivo en la provincia de Alicante?" es una de las preguntas que muchos alicantinos se hacen en estas fechas con el puente de diciembre a la vuelta de la esquina. Y es que, a pesar de que muchas de las restricciones, así como el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana, continúan vigentes, muchos dudan sobre si el festivo del día de la Constitución, que en esta ocasión cae domingo, se traslada al lunes 7 para tener cuatro días en los que descansar.

La misma confusión sucedió con el puente de Todos los Santos cuando algunas comunidades autónomas como la Comunidad de Madrid, Asturias, ​Aragón, ​Andalucía, ​Castilla y León y ​Extremadura decidieron trasladar el festivo del domingo al lunes. Este cambio de fechas generó un desbarajuste en otras autonomías, como en la Comunidad Valenciana, en las que, en realidad, no había puente. De hecho, en la única localidad de la Comunidad donde disfrutaron del puente fue en Elche, que eligió el lunes 2 de noviembre como festivo local.

Sea como sea, lo cierto es que en la mayoría de localidades de la Comunidad Valenciana no habrá puente de diciembre, también conocido como de la Constitución, dado que sólo habrá un festivo: el martes 8, día de la Inmaculada o la Purísima. Y es que, en esta ocasión, la autonomía no ha decidido trasladar el festivo del día de la Constitución al lunes y, por tanto, los mayoría de los alicantinos no podrán disfrutar de cuatro días de descanso al no ser que se pidan una libranza ese día.

No obstante, en la provincia de Alicante sí que se hará puente en algunos municipios que han elegido el lunes 7 de diciembre como festivo local. Se trata de Agres, Alcoy, Alfafara, Banyeres de Mariola, Benejúzar, Beniarrés, Benigembla, Benilloba, Benimassot, Callosa d'En Sarrià, Catral, Cocentaina, Dénia, Gorga, Castell de Guadalest, Murla, Muro de Alcoy, Onil, Pego, Planes, San Vicente del Raspeig, Teulada y Los Montesinos.

Calendario escolar

Y, ¿los niños tienen puente de diciembre en los colegios e institutos? La respuesta es no, salvo en los municipios mencionados previamente. Los centros educativos de la Comunidad Valenciana mantendrán sus puertas abiertas el próximo lunes 7 de diciembre dado que el calendario escolar del curso 2020-2021 no considera la fecha como festivo. No obstante, sí que librarán el martes 8 de diciembre al tratarse de una fiesta nacional.