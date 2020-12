La ley que despenaliza y regula la eutanasia en España, después de varios intentos fallidos, ha dado este jueves un paso adelante fundamental, al ser aprobada en la comisión de justicia del Congreso, con el único rechazo del PP y Vox. Tras una tramitación exprés, la norma está lista para ser debatida previsiblemente el próximo jueves en el Pleno, con la vista en que vea la luz, tras su paso por el Senado, en febrero o marzo del año próximo. España pasaría así a convertirse en uno de los pocos países que permiten la ayuda a morir, que se concibe como un derecho y será practicada en el sistema sanitario o en el domicilio del paciente, si así lo solicita este.

Se trata de la tercera vez que el Congreso estudia la proposición de ley que regula la eutanasia presentada por el PSOE, dado que los dos intentos anteriores decayeron, el primero porque PP y Ciudadanos obstaculizaron su avance, y el segundo debido a que PSOE y Podemos no llegaron, en un primer momento, a un acuerdo para formar Gobierno. Pero ahora la norma se abre paso y con un gran consenso, dado que solo PP y Vox se han opuesto a su aprobación, con duros descalificativos hacia la norma y hacia el Gobierno.

El resto de los grupos han apoyado que, atendiendo a la demanda social expresada en las encuestas, se regule la eutanasia en España y aunque solo se han celebrado dos reuniones de la ponencia destinada a estudiar las enmiendas, se han llegado a "muchísimas transaccionales fruto de la coincidencia de los grupos parlamentarios sobre la necesidad del proyecto", que han "mejorado" la ley, según ha explicado la portavoz socialista en la materia, la exministra María Luisa Carcedo.

Con ello, se consensuado un proyecto ley “absolutamente garantista”, de nuevo en palabras de Carcedo, que permite que un equipo médico facilite la muerte a toda persona que sufra un “padecimiento grave, crónico e imposibilante” o una enfermedad incurable y solicite por escrito su deseo de acabar con su vida. Según el procedimiento que marca la norma, dicha solicitud debe ser revisada por dos equipos médicos y si estos dan su visto bueno, una comisión de garantías, nombrada cada comunidad autónoma, revisará que se han cumplido todos los requisitos, de forma que en el plazo aproximado de un mes pueda ofrecerse la ayuda a morir. La ley contempla que sea el equipo médico el que suministre al solicitante el medicamento que acabará con su vida o bien que sea él mismo el que se lo tome.

Los partidos a favor de la norma han señalado que “la norma no obliga a quienes no quieran solicitar la eutanasia, no recorta ningún derecho sino que ensancha libertades”, según ha manifestado el diputado del PDECat Sergi Miquel. Asimismo, la parlamentaria de Ciudadanos Sara Giménez ha destacado que los grupos hayan sabido “abordar un tema complejo” y “avanzar en derechos”, con una ley con unas “garantías que son sus puntos fuertes”. También han sido varios portavoces los que han reconocido la lucha, durante años, de los colectivos a favor de la eutanasia, así como de afectados o activistas como Ramón Sampedro o Ángel Hernández, que ayudó a morir a su mujer, María José Carrasco.