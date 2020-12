Ni en sus mejores sueños, Katrin Ortega, la joven alcaldesa de Parauta, un municipio perdido de la Serranía de Ronda, había imaginado la repercusión que iba a tener su idea de cambiar el dinero de la iluminación navideña por jamones de pata negra, para darle una alegría a sus vecinos en medio de la pandemia que estamos viviendo.

"A mí me daba mucho coraje cuando iba a otros municipios incluso de la provincia de Málaga y me preguntaban dónde estaba mi pueblo cuando decía que era de Parauta", explica la dicharachera alcaldesa de este pueblecito de apenas 250 habitantes.

Pero eso era hasta que se le ocurrió la idea de cambiar las luces navideñas por jamones de pata negra. La respuesta de los medios de comunicación de toda España ha sido tal que hoy prácticamente todos los españoles sabrían situar Parauta en el mapa.

"Al principio únicamente decidí que este año no íbamos a poner las luces de Navidad porque hay cientos de personas que están muriendo, como consencuencia de la pandemia. Pero luego pensé que deberíamos hacer algo para alegrar a los vecinos estos días. Decidimos que tenía que ser algo que igualara a todos los vecinos del pueblo, a quienes se lo pueden permitir todo el año y a los que jamás podrían, que en mi pueblo son muchos . Y se me ocurrió lo del jamón de pata negra".

Sus compañeros de gobierno le miraron sorprendidos pero lo que en principio parecía una idea alocada se transformó en un lote de jamón de pata negra, chorizo ibérico, salchichón ibérico, queso y vino de Ronda para todos.

Dicho y hecho. El Ayuntamiento de Parauta ha adquirido los lotes en una empresa de la Serranía para ayudar a los empresarios de la comarca y ha repartido un lote por cada familia censada en el municipio. "Ahora se quieren censar más", sonríe.

El reparto se inició este lunes entre los vecinos que abren sus puertas encantados ante semejante obsequio. La avalancha de periódicos, radios y televisiones de toda España ha sido tal que la alcaldesa ha decidido hacer el reparto en varios días para que todos los medios puedan grabar el momento de la entrega de tan suculento regalo a sus vecinos.

"Es alucinante. No sabía la repercusión que tendría esta idea pero ya hay quien está pidiendo que me presente a alcaldesa de Málaga por la comparación con las luces de calle Larios. Y en Twitter he leído Paco 0-Parauta 1", comenta risueña la regidora.

Los vecinos están encantados con su alcaldesa aunque la oposición ya ha salido diciendo que ese dinero lo podía invertir en mejorar la red de abastecimiento de agua del municipio.

La iniciativa ha supuesto un gasto de unos 8.000 euros en un municipio que tiene un presupuesto que no llega al millón de euros (900.000 euros) y depende prácticamente de la Diputación de Málaga para casi todo.

El paisaje de este pueblo serrano está pintado de castaños y la mayoría de los jóvenes trabaja en el sector de la construcción a lo largo de la Costa del Sol. A pesar de ser de los más pequeños de la provincia, es el que tiene más niños de los 25 pueblos de la comarca. Su futuro se llama Parque Nacional de la Sierra de las Nieves del que es su puerta de entrada natural.

"Parauta es ideal para vivir porque estamos a media hora de Marbella y aquí el alquiler es mucho más barato", cuenta la regidora. Ahora toda España ya sabe dónde está.