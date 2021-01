El horóscopo de hoy lunes 4 de enero de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Todo requiere de equilibrio cuando estás en pareja. Hay que dar en la medida que recibes, hay que entregarse en la medida que se entregan a ti. Los astros te recalcan esto porque parece que no estás cumpliendo con tu parte.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Es un buen día para salirse de la senda establecida y perderse en el bosque de las sensaciones. Sí, este es un gran momento para dejar las convenciones, y tornarse salvajes y elementales. Así que haz rodar la ruleta y que el azar elija el destino común.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

El azar juega un papel en toda pareja. Hay que abrirle la puerta, dejarlo pasear por casa, asentarse y revolverlo todo. No tiene caso vivir una vida de precaución y encierro, atemorizados por los celos y la gente. Aislarse no va a desvanecer los problemas.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Hoy te has levantado con cierta melancolía y no sabes de dónde procede. Los astros tienen esa explicación: anhelas aquello que no ha sucedido en el seno de tu pareja. Te gustaría darle más a la persona que amas: viajes, lujos, regalos, una vida más desahogado...

Leo (23 julio al 22 agosto)

El amor no debe ser una carrera y mucho menos una confrontación. Hay que bajar el nivel de pasivo-agresividad que ha despertado este avance de tu pareja. No olvides que todo lo que hace, lo hace por ambos.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Cuando se trata de lo que la persona que amamos dice, hay que saber escuchar, y nunca tomarse a la ligera ninguna de sus palabras. Te has dejado llevar por las urgencias de la vida y del trabajo, y oyes a tu pareja como quien ye caer la lluvia.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Cada uno elige el papel que juega en el amor. No seas esa parte que se deja amar y que vive la relación como algo que le imponen. El falso orgullo no le gusta a los astros, ni ayuda en el amor. Reconoce la verdadera profundidad de tus sentimientos.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Tienes que recuperar el ritmo que antaño te distinguiese en el amor. Y nos referimos al amor en su máxima expresión. Y es que tu pareja lo echa de menos. La fuerza, la dedicación, el cuidado...

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Tiendes a decir las cosas con firmeza, pero ese no es el lenguaje con el que tu pareja suele comunicarse contigo: olvidas la parte más importante del amor. Y es que el tono y las palabras que cada pareja usa para decirse las cosas es único y necesario.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Hay pesos en la vida, de diferente naturaleza: deudas, obligaciones sociales, el trabajo... El amor nos permite compartir esa carga entre dos. La nuestra y la de nuestra pareja. Ese aligeramiento nos permite crecer más allá de nuestros espacios personales.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No esperes a que las circunstancias te orillen a demostrar tu amor. De ese modo parece que solo estás presente cuando los problemas apremian. Es mejor que, día tras días, momento a momento, rindas tu apoyo y estés para la persona que amas.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Todos llevamos disfraces todos los días. Necesitamos de espacios en donde podamos desprendernos de ellos, y ser nosotros mismos. El amor es justamente ese lugar. Tú y tu pareja deben sentir la confianza para dejar de fingir, como lo hacen ante los demás.