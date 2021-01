El horóscopo de hoy viernes 8 de enero de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

El trabajo está estable y seguirá estando por un buen tiempo, si no crees que este sea tu caso porque estás desempleado, no te desesperes porque una oportunidad está pronta a aparecer. Recuerda salir a caminar para estirar tus músculos al menos veinte minutos al día.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Si te encuentras soltero, es mejor dejar las cosas así por un tiempo, no debes apresurar el amor porque podrías tomar malas decisiones de las cuales no te sentirás orgullos más adelante. Alergias y posibles complicaciones nasales pueden ocurrir el día de hoy.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Una figura importante del pasado puede aparecer el día de hoy, escucha sus consejos o lo que quiera venir a comunicarte, porque es una persona que se preocupa por ti y quiere que siempre estés bien.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Lograr hacer converger todos los espacios de tu vida parece una tarea difícil... para otros, porque tú tienes experiencia en ello y estás realizando un excelente trabajo hasta el día de hoy. Sigue así, porque tu método está dando buenos resultados.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Estás rodeado de gente que te quiere y que se preocupa por ti, no les des la espalda, incluso si estás pasando por un mal momento. Si sientes que estás poniendo demasiada carga en tus hombros, delega ciertas responsabilidades a otros integrantes del hogar.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Si estás conociendo a alguien, no temas decirle que quieres formar una relación más estable, recibirás una respuesta afirmativa. Transitar el camino que la vida va poniendo frente a ti puede ser complicado a veces, pero no pienses en lo difícil que pueda ser.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Ordena tu rutina y comienza a irte a dormir más temprano. Estás dejando de lado la vida espiritual, lo que no significa precisamente que debas adoptar un credo específico. Pasar un tiempo a solas para meditar sobre lo que has hecho bien o mal siempre viene bien.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Si estás estudiando, busca información sobre oportunidades y becas para ir a estudiar al extranjero, será una excelente experiencia y algo que siempre podrás adherir a tu currículo más adelante.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Es bueno soñar, pero también lo es estar en el mundo real y hacer todo lo posible para concretar nuestros anhelos. No te quedes pegado en el pasado, ya no puedes hacer nada por el amor que se ha ido, es una etapa quemada y no debería volver.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Un llamado de trabajo que esperas hace tiempo podría ocurrir el día de hoy, no te impacientes, pronto llegará y podrás disfrutar de las ganancias que un nuevo proyecto o un nuevo puesto te proyectarán.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Podrías estar enfrentando una mala evaluación laboral o un examen con mala calificación el día de hoy, no te eches abajo, puedes recuperarte siempre esforzándote el doble. La vida es como un rompecabezas que se va armando poco a poco.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Aprovecha el día de hoy para mirar a tu pareja como la primera vez que te diste cuenta que estabas enamorado. Recuerda lo que solían hacer en el momento de la conquista y vuelve a repetirlo, será una linda e inolvidable experiencia que los unirá aún más.