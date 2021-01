El horóscopo de hoy jueves 14 de enero de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries necesita comenzar a ver las cosas por el lado positivo, recuerda que no siempre todo lo que brilla es oro, pero no tienes porque siempre pensar que todo terminará de mala forma. Liberar las fantasías es una buena forma de revivir la pasión en el dormitorio, inténtalo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Evita ver tanta televisión, prefiere escuchar música, radio, informarte sobre lo que pasa en el mundo, lo bueno y lo malo, tendrás más cosas de las que hablar en una reunión. Si estás comprometido hace largo tiempo, es momento de dejar de lado las cosas que los separan.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Será un día de juego y diversión para Géminis. Tienes la oportunidad de disfrutar de un excelente momento para compartir con los más pequeños del hogar, así como también de volver a encontrar la pasión junto al ser amado.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Un momento difícil puede estar ocurriendo en tu familia, si ese es el caso, la responsabilidad de salir adelante caerá sobre los hombros de Cáncer. No te sientas mal si esto sucede, ya que podrás sortear los obstáculos y sacar a tus seres queridos adelante.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Observa bien los aspectos fundamentales de tu vida, el amor será importante para este momento y si te encuentras sin compromiso, es un buen tiempo para comenzar a buscar el amor. Si bien la persona que estará contigo llegará sola, nunca está demás echarle una mano al destino conociendo gente.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Virgo puede tener complicaciones, ya que está al borde de tomar una mala decisión con respecto al trabajo, lo que le traerá consecuencias poco agradables en las finanzas, piensa y medita la situación muy bien antes de tomar una opción.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Muchas veces puedes creer que quienes te rodean no hacen las cosas bien, pero a veces puedes ser tú también la persona que ha incurrido en un error. Te estás dejando arrastrar por comentarios de personas que no buscan tu bien.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Pensar que siempre tienes la razón es algo con lo que los hijos del Sol siempre tienen en la mente. Muchas veces no estás en lo correcto, por lo que da espacio para las opiniones de los demás, por mucho que esto sea un duro trabajo para ti.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Alguien que aún no conoces te ha visto pasando varias veces, ya sea cerca del trabajo, la universidad, de tu hogar o de tu restaurant favorito, no te preocupes porque quizás hoy te abordará para hacerte una invitación, no te niegues.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Mejora la relación que tienes con tu entorno, así como también con la idea que tienes de los otros. Muchas veces confiamos en quienes no debemos, pero cuando nos damos cuenta es importante cambiar el rumbo de esas relaciones.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

No escondas tus deseos de tu pareja, si tienes alguna fantasía que cumplir habla con esa persona y lleguen juntos a un entendimiento, el juego que se dará entre ustedes los fortalecerá y la pasión seguirá intacta.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Días de mucha observación y también de aprendizaje donde adquirirás conocimientos tan solo observando el comportamiento de otros, debes intentar realizar este ejercicio siempre que puedas. Pon en práctica este ejercicio, ya que puedes sorprenderte de lo mucho que encontrarás en los otros.