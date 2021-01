El horóscopo de hoy viernes 15 de enero de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

La vida está llena de colores y hoy podrás verlos todos, un viaje al museo o a una exposición en tu rato libre será un buen momento, te enseñará la belleza de la vida y la grandeza del espíritu humano.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Consume frutos ácidos para la congestión. Una persona que quiere tener algo más que una simple amistad contigo está esperando que te comuniques, sabes quién es, hazlo sin miedo. A los Tauro les está faltando la creatividad el día de hoy.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Es probable que el plazo para una buena oportunidad que te estás perdiendo esté por finalizar y no estés siendo capaz de ver que es algo que esperabas hace mucho tiempo, no dejes de intentarlo.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Es momento de comenzar a pensar en la vida y las posibilidades que se están abriendo ante tus ojos. La etapa donde debías sacrificarte para tener estabilidad económica ya está terminando, por lo que te recomiendo que vuelvas a tus planes originales.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Muchas veces creemos que el amor debe ser siempre dulce, pero esto no es correcto, siempre existirán dificultades, lo importante es intentar pasar sobre ellas aunque sea difícil. Un nuevo momento de vida está comenzando y puedes sentir que se está acercando.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Tu mente es un espacio gigantesco donde caben todos los recuerdos, pensamientos, sensaciones y experiencias que has vivido y aprendido. No sientas miedo a explorar más allá y darte cuenta de la realidad de las cosas que estás viviendo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Libra tiene que estar presente en diversas situaciones el día de hoy, no es momento de dudar. Es un día de revelaciones, así que no te sorprendas si alguien llega a contarte algún comentario que alguien que creías tu amigo ha hecho a tus espaldas, es algo que puede suceder el día de hoy.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Si crees que no estás cómodo en tu lugar de trabajo y puedes aspirar a más, entonces busca paralelamente un nuevo puesto donde puedas explotar aún más tus talentos y capacidades. Un amigo busca un hombro donde apoyarse, está en una situación frágil, no dudes en apoyarlo.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Para los Sagitario que se encuentren en etapa de estudio o decidiendo que carrera van a seguir más adelante este es un momento crucial, quizás has pensado muchas opciones, pero es momento de comenzar a aclarar el camino, usa este día para ampliar tus opciones.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Es momento de incrementar tus finanzas y pensar en mejores maneras de hacer dinero, pueden venir problemas financieros más adelante, por lo que es mejor que ahorres lo ganado y busques una manera alternativa de generar ingresos extras.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

La vida no espera y en esta etapa debes saber que existen cosas que son difíciles de obtener, sobre todo si se espera demasiado tiempo para conseguirlas. Siempre tenemos que ir paso a paso en la vida, no sirve de nada apurarnos cuando no tenemos necesidad de ello.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Los piscis que se encuentren solteros, tendrán un día excelente, ya que luego del trabajo podrán compartir con alguien que les extenderá una invitación para conocerse mejor, será una agradable velada.