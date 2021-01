El horóscopo de hoy sábado 16 de enero de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Una pena que llevas dentro, ya sea por la falta de un ser querido o por un rompimiento amoroso, no te está dejando avanzar. Es tiempo de recordar que estás en el mundo para encontrar tu propio camino y para compartirlo con quien desee estar a tu lado

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Una persona del pasado puede estar rondando, si no te hizo bien antes, no esperes que sea diferente ahora, no des una oportunidad que luego puedes lamentar. Debes tomar más responsabilidades en tu vida.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Es momento de dejar la actitud pesimista que muchas veces es propia de los Géminis. Crecer implica también tomar riesgos y aventurarse, si piensas demasiado o estás con temor a dar el salto, entonces da unos pasos atrás, piénsalo un momento .

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Cáncer está en un momento extraordinario de su existencia, por lo que puedes darte el lujo de conocer muchas personas nuevas, disfrutar de tus amistades, pasar buenos momentos en el trabajo e incluso darte la oportunidad de conocer a alguien en el amor.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Experiencias pasadas han hecho que te conviertas en alguien más frío y con poca capacidad de asombrarte de la belleza en lo sencillo a tu alrededor. Un familiar puede estar influyendo en este comportamiento, atento a las preocupaciones que esta persona te está dando.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Hoy es un día para descansar y relajarte frente a un televisor, un día de paseo o un momento grato con la persona que amas. Momentos de intranquilidad pueden estar afectando la vida de Virgo. Hoy no es buen momento para discutir con otros.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Si sientes que necesitas expresar algo importante a una persona que ha captado tu interés, no temas a ser rechazado, si esperas mucho tiempo, podrías perder una buena oportunidad. El alma solo envejece en cuanto a la experiencia.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Alguien te hará una invitación a recordar viejos tiempos, quizás un amigo de la infancia, no dejes de aceptar, ya que pasarás un momento muy grato junto a esa persona. Los nacidos bajo el signo de Leo son personas de carácter muy fuerte.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Debes tener cuidado con quien confías el día de hoy, aprovecha el día para estar a solas, esto no quiere decir que cierres la puerta completamente a tus seres queridos o a tu pareja, pero sí que encuentres la instancia para estar a solas y disfrutar de algún pasatiempo que estás olvidando.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No te quedes contemplando como la felicidad en el amor se va de tus manos, si tienes una pareja no la dejes ir, si un rompimiento es inevitable, no creas que aquí acabó todo para ti y si te encuentras solo, esa persona que te interesa está aburriéndose de tu actitud y tu lentitud.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Las penas afectan al cuerpo, procura descansar. Una persona que quieres estará muy cerca tuyo el día de hoy, no se trata necesariamente de una pareja o de un amigo muy cercano, puedes tener una buena charla con alguien que no ves hace algún tiempo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

El amor te hará una invitación, pero quizás no estás en óptimas condiciones para escuchar su llamado, espera el momento correcto para dar el gran salto y comenzar una nueva relación, tienes otras cosas en que preocuparte ahora.