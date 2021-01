El horóscopo de hoy viernes 22 de enero de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No te adelantes a los hechos, si estás esperando el resultado de alguna beca o subvención a la que has postulado para realizar tu trabajo o estudio, no te asegures que ya lo has ganado, busca también otras opciones, aún no es tiempo de pensar en lo que harás con un dinero que aún no obtienes.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Es un mal día para hacer juntas familiares relacionadas con temas hereditarios o de dinero. Intenta cambiar esta instancia de decisiones importantes para otro momento, si es algo inevitable, evita hacer comentarios o tomar decisiones que afecten a otros.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Eres una persona con muchas ilusiones puestas en el amor, debes tranquilizarte un poco, dar un paso atrás y dejar de idealizar a quien tienes al lado. El amor se trata también de querer a la persona que nos acompaña por lo que es realmente, con sus costumbres y sus defectos.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Un proyecto nuevo puede comenzar a tomar forma el día de hoy, si necesitas ayuda para realizar este trabajo, elige a las mejores personas que conoces para ello, si necesitas expertos en la materia, ponte en contacto con gente a través de tus redes de contacto.

Leo (23 julio al 22 agosto)

El amor está en etapa de renovación, si tienes pareja debes considerar hacer ciertos cambios en la dinámica que han estado llevando, si estás con una persona con la que aún no has formalizado una relación, piensa bien antes de dar el paso.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

El trabajo presenta una nueva meta que te será impuesta, no rechaces este nuevo desafío, aporta con tu conocimiento y experiencia, por algo te eligieron para realizar esta tarea. Considera comenzar a hacer más actividad física.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Cuando dos personas se encuentran y conectan se nota de inmediato, no pierdas tiempo en quien no te valora, no siempre resultaremos vencedores en el amor. Contar con un fondo de dinero puede ser una buena forma de sortear los tiempos malos que pueden venir.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No dejes que los fantasmas del pasado entren a tu vida el día de hoy, si estás conociendo a una persona nueva en tu vida no le hagas pagar por los errores de tus relaciones pasadas. Si estás pasando por un mal periodo en la pareja, un tiempo aparte puede ser una solución al problema.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

La pareja se muestra muy abierta a compartir sus experiencias del día contigo, haz lo mismo con ella, podrías encontrar solución a algún problema determinado que tengas.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Tienes la posibilidad de hacerte un chequeo médico el día de hoy, solo será de rutina, pero te dejará con una sensación de tranquilidad. La salud está estable para ti.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Quizás pienses que hay gente en la que no puedes confiar, puede que estés en lo correcto, aprende a identificar eso si en quienes son estas personas con las que deberías tener más cuidado, no todo el mundo es igual y eso es algo importante a tomar en cuenta.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Si tienes gente a tu cargo, dales un minuto de descanso, organiza un paseo de trabajo o una reunión por su buen desempeño. Si estás realizando dos trabajos o si estudias y trabajas a la vez, será una jornada un tanto agotadora, pero no menos productiva.