Detrás de cada esquela suele haber muchas lágrimas. Pero no siempre tienen porque ser de tristeza, sino que también pueden ser de alegría. Y es que muchos aprovechan estas sentidas palabras para celebrar la vida e incluso algunas como la del gallego Alfonso Senra Vázquez, que se publicó hace unas semanas, animan a beber: "Está todo pagado". Otras, sin embargo, optan por agradecer. Es el caso de la del valenciano Julio Bellver.

Las muestras de agradecimiento por el trabajo realizado, según en qué sectores se desempeñe la carrera profesional, son más bien escasas y no por eso menos necesarias. En los últimos tiempos con motivo de la pandemia de COVID-19, el personal sanitario ha sido uno de los que más reconocimientos ha recibido por parte de la sociedad: aplausos, carteles... varias han sido las muestras de apoyo dirigidas a estos profesionales.

Quienes tal vez, no están tan acostumbrados a obtener estas gratitudes, y menos en público, son los agentes de la Policía Nacional. Una de las funciones de este cuerpo es la de servir a la sociedad y tal vez estas actuaciones sean las más reconfortantes para los agentes. Y por supuesto, para quienes reciben esta ayuda.

Precisamente como gratitud a un servicio de ayuda por parte de la Policía Nacional, una mujer valenciana ha querido expresar su reconocimiento a los agentes del 091 a través de la esquela de su marido fallecido hace pocos días y que este cuerpo policial ha querido compartir a través de su perfil en la red social Twitter.

"No sé qué hubiera sido de él"

Según explicaba Maruja Tatay, su marido padecía una enfermedad que requería la asistencia de la mujer, y en más de una ocasión, esta ha tenido que avisar a los agentes de Policía Nacional para que le echaran una mano.

Tras el fallecimiento de Julio Bellver, su esposa quiso dejar patente su agradecimiento por "el cariño y la asistencia de la policía del 091". "Cada vez que he necesitado de sus servicios para atender a mi marido han estado ahí", explicaba esta valenciana, quien añadía en la esquela "me han facilitado todos los medios que hemos necesitado para la atención y el trato de la enfermedad de mi marido" y finalizar con una emotiva frase: "Si no hubiera sido por ellos no sé qué hubiera sido de él".

Sin duda unas palabras sinceras y sentidas que han motivado a todo el Cuerpo Nacional de Policía. Y más, cuando llegan a partir de un momento tan difícil como la pérdida de un ser querido.