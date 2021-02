El horóscopo de hoy sábado 13 de febrero de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

El amor para los solteros está inquieto y no ha querido manifestarse, no te preocupes, porque tu periodo de soledad está pronto a terminar, solo debes tomar las lecciones que has aprendido durante este tiempo y ponerlas en práctica.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Quienes hayan nacido bajo el signo de Tauro verán sus deseos hechos realidad en el trabajo, es importante que disfruten este momento. Quienes están en etapa de estudio podrán disfrutar de una agradable jornada en sus labores, no descuides las materias que te tienen un poco preocupado.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Es un día maravilloso para Géminis y lo podrá sentir desde que despierta. El sol brilla en tu vida y será una jornada excelente para cualquier ámbito de tu vida. Un dinero extra llegará, procura guardarlo para momentos de mayor necesidad.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Buen día para Cáncer, estás viendo las cosas con claridad, no desistas. Tienes en tus manos la solución a un problema, pero te da miedo usarla debido a que puede tener consecuencias, debes pensar que todo en la vida lo tiene.

Leo (23 julio al 22 agosto)

El trabajo necesita un poco más de atención, no dejes que una pena o un momento malo hagan que dejes de lado tus obligaciones. Las personas que nos conocen desde nuestra infancia pueden entregarnos consejos muy sabios para todos los ámbitos de nuestra vida.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Si debes tener una conversación seria con tus padres sobre un tema que tienes hace tiempo que hablarles, hoy es el día para hacerlo. Tienes que decidir entre las personas que has estado conociendo, no juegues con los sentimientos de otros.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Una persona que te conoce bien te entregará un sabio consejo, no creas que lo sepas todo, hazle caso a lo que te dice, ya que se trata de algo importante. La salud está en un punto alto, por lo que no te descuides, sobre todo de los cambios de clima.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

El trabajo viene bien el día de hoy para este signo zodiacal, pero tendrás que sortear alguna dificultades con una tarea que te será encomendada. Aún no es momento de tomar ese viaje que vienes soñando hace algún tiempo.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

El amor no debe esperar, siempre es un buen tiempo para enamorarse y para compartir con alguien que está entrando en tu vida, se trata de una persona que puede aportar mucho en tu camino, no le cierres la puerta porque temes a volver a entablar un compromiso.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

El trabajo necesita más compromiso de tu parte y también el equipo con el que compartes labores, estás comenzando a apartarte del grupo y eso no es bueno, intenta ser una parte fundamental e indispensable del lugar donde te desempeñas.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Acuario tiene un momento de tranquilidad el día de hoy, donde podrá dejar de lado cierta ansiedad que estaba experimentado hace un par de días. Problemas de dinero podrían afectarte el día de hoy, puede ser que una deuda que tengas de hace tiempo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Comienzas a sentir cierto nerviosismo en tu relación de pareja, puede que tengas dudas con respecto a su vida y a lo que está haciendo cuando no estás a su lado, te recomiendo dejar de lado los celos y hacer las preguntas correctas a la persona que está a tu lado.