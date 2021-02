Hoy sábado 13 de febrero de 2021 no hay sorteo de la Lotería Nacional. El motivo no es otro que la fecha del día de mañana, 14 de febrero. La llegada del día de San Valentín hace que Loterías y Apuestas del Estado celebre un sorteo extraordinario con un gran premio de 15 millones de euros al décimo. Este sorteo especial, que se celebrará mañana a las 20:30h, ha provocado que los bombos no giren durante el medio día de hoy, como suele ser habitual durante casi todos los sábados del año. Mañana lo harán y esta vez estarán cargados de mucho más dinero.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo. Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los Jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

Lotería Nacional del Sábado

La lotería Nacional de los Sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie y fracción de hasta 16.170.000 euros.