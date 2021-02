"Encuentra la mujer de tus sueños en países del Este de Europa como Rumanía o la en la antigua República de Rusia, Moldavia. Incontables encantadoras e inusualmente atractivas mujeres ubicadas alrededor del Mar Negro están esperando por ti. Busca la pareja perfecta y contáctate con cientos de perfiles con imágenes de nuestras lindas señoras sin ningún tipo de limitaciones o costos. Disfruta de la diversión de las citas gratuitas, con el correo del Este de Europa, pide novias desde nuestra red social y de fotos".

Es el reclamo de una de las incontables webs que ofrecen "novias por correo electrónico". En la mayoría de casos estas páginas de citas ofrecen contacto con mujeres solteras de Rumanía, Moldavia, Polonia, Letonia, Bulgaria, Hungría y Rusia. "Encantadoras y excepcionalmente atractivas mujeres de todas las edades están en búsqueda de amistad, romance, matrimonio o sólo pasar un buen rato con hombres del Oeste de Europa o América", explican. En la galería adjunta pueden ver algunas fotos de las supuestas chicas que se ofrecen a conocer hombres. Muchas de ellas son de modelos...

A menudo no hace falta que uno vaya a esas páginas, puesto que, sin beberlo ni comerlo, le llegan a su email mensajes de chicas muy atractivas que quieren conocerte, así por las buenas, aunque detrás está bien claro que se esconde un timo, ya que acaban pidiéndote dinero por algún motivo, normalmente para pagar el viaje a España de la supuesta "novia".

Aquí se puede ver el desternillante y en ocasiones escatológico caso de un joven valenciano que siguió el juego de un email de este tipo, demostrando lo obvio: todo es falso. Pese a sus mensajes, en ocasiones de mal gusto, la otra parte seguía a lo suyo. En apenas dos semanas la supuesta chica ya le declaraba su amor.

Los timadores, que acabaron pidiéndole unos 500 euros para el supuesto viaje a España de la novia rusa, hasta se equivocaron de nombre en uno de los mensajes de la enamorada a la "víctima".

(Nota: se reproduce todo tal cual, con las faltas de ortografía y errores gramaticales originales).

"Pues nada, que desde estas navidades tengo una nueva novia por correo rusa, se llama Yana y estos son de momento los correos que nos hemos escrito:

Primer correo, 24 diciembre:

hola! Estoy muy contento de que me dijiste!

Estoy tan contenta de que usted respondió a mi oferta de conocerte!

en primer lugar me siento que no puedo escribir en un sitio de citas, para mí mucho más fácil conocer por email !!

como en la primera decidió conocer a través de Internet.

e inmediatamente se vio después de haber respondido a mi invitación a conocerlo!

Estoy tan feliz !!!!

Te voy a decir acerca de ti!

mi nombre es Yana, que fue llamada así en honor de mi abuela !!!

Yo vivo en un pueblo llamado Ufa. Espero que la distancia no será un gran problema y que continúo escribiendo a mí!

Yo vivo en esta ciudad desde su nacimiento.

Me gusta mi ciudad, pero yo todavía no podía encontrar su felicidad en este pueblo ..

Nací 14 de diciembre 1983.

Soy chica solitaria. Yo nunca he estado casado. Yo no tengo hijos.

Estudié en la escuela, me fui después de estudiar la Universidad Médica Bashkir Estado, Departamento de

médico y de enfermería!

aprendizaje fue difícil, me gradué casi perfecto!

Ahora estoy trabajando como enfermera en el hospital.

Tengo una mamá y papá también, tengo una tía y un primo que es un poco mayor que yo!

Espero que leer mi carta.

realmente espero que usted se presenta para mí un poco.

Siento que escribí una breve carta a usted, soy un tiempo escribiendo mucho.

pero si usted contestará mañana, voy a tratar de escribir una carta a usted más!

Yo ya estoy deseando que llegue cartas de usted!

Sólo espero que usted me envía fotos!

tu nuevo amigo Yana.

respuesta:

Hola Yana, me has hecho muy feliz con tu respuesta,

yo me llamo Halergic Alparrus y vivo en un pueblo llamado Elfemer,

En cuanto a mantener relaciones a distancia para mi no es problema, ya que dispongo de un burro que me sirve de medio de transporte, así que no te preocupes por eso.

Yo soy un chico solitario, soltero y sin hijos, por muchas chicas que persigo todas me huyen.

En cuanto a los estudios yo tengo una diplomatura en estancia y consumo en bares y tavernas, aparte de un certificado de Anis del Mono con mi cara.

En cuanto a trabajos no tengo ninguno fijo, pero tampoco me quejo, estas navidades e conseguido trabajo en el belen viviente de mi publo representando al caganer.

Me despido esperando tu respuesta, Halergic Alparrus

8 enero:

hola mi estimado amigo !!

Me siento muy culpable delante de ti, porque yo no escribo tanto tiempo ..

perdóname por favor !!

Echaba de menos sus cartas, y espero que usted todavía quiere seguir comunicándose conmigo !!

Te diré ahora, y usted comprenderá por qué no escribo ..

desde el principio todo estaba bien y ya había decidido que voy a celebrar el Año Nuevo con mis padres!

pero mi abuela que vive en un pueblo muy enfermo ..

y tuve que salir! No pude ir a verla! Espero que te das cuenta de que eres !!

Lamento que no pude escribo a vosotros, porque no hay absolutamente ninguna Internet ..

Yo no escribo porque no he tenido la oportunidad.

Ahora mi abuela se recuperó y se siente mejor !!

Así que ahora voy a escribir a usted todos los días!

Espero que me conteste pronto y no voy a estar enojado conmigo!

dime cómo te pasaste todos estos días de fiesta ??

Espero que esté todo bien !!!

Yo siempre pienso en ti!

mi querido amigo, espero su pronta respuesta!

Una vez más les pido que perdonar lo que no está escrito para que durante tanto tiempo!

muchas esperanzas de que usted todavía está interesado en mí!

tu amigo Yana!

respuesta:

Hola mi estimada Yana,

Me has hecho muy feliz al responderme después de todos estos días, creí que simplemente habías pasado de mi, pero veo que me equivoque.

Me alegra que tu abuela se recuperase, y espero que ahora que esta bien podamos comunicarnos mas a menudo.

En cuanto a las fiestas las he pasado muy ocupado, ademas por mi trabajo e adelgazado varios kilos, cosa que poca gente puede decir en estas fiestas, ya que para hacer mi trabajo como caganer en el belen viviente tuve que ingerir gran cantidad de fibra, pero ahora que a terminado ya puedo descansar un poco, porque de tener que estar trabajando tanto tiempo en cuclillas estaba sufriendo mucho.

En fin, me despido esperando leer pronto tu respuesta,, tu amigo Halergic Alparrus.

9 enero

hola mi nuevo amigo!

Estoy tan contenta de que me dijiste !!

Tengo un muy buen estado de ánimo en lo que ha escrito a mí!

Estoy muy contento de que me estás interesado en! y continúa en escribirme!

cómo estás?

soy bueno.

cómo va su día?

gracias porque has entendido mi situación y sólo quieren continuar nuestra relación !!!

Hoy voy a decir más sobre mí mismo.

Estoy muy sola chica y quiero una familia!

quieres una familia ?? quieren que los niños ?? Realmente quiero tener hijos!

en mi última carta que te dije que yo trabajo en un hospital como enfermera.

No trabajé muy duro, pero siempre se debe tener cuidado.

Estoy tratando de hacer bien su trabajo. Incluso tengo un par de cartas de agradecimiento de la dirección.

Estoy orgulloso de que estoy ayudando a la gente.

Trabajo todos los días excepto los domingos.

pero a veces sucede que yo trabajo, incluso el domingo.

sólo quiero decirle sobre ti y tus aficiones.

Me encanta andar en bicicleta. amor a leer libros. Pero, por desgracia mi trabajo no tiene tiempo para leer libros.

Me gusta pasar tiempo en la naturaleza o en el parque.

Como un niño que a menudo pasaba tiempo en el pueblo, y yo creo que es el mejor momento de mi vida!

verano fui a recoger bayas y, a menudo se bañan en el río.

Creo que la infancia en el pueblo es el mejor momento de mi vida!

Háblame de tu infancia? Estoy muy interesado!

Me encanta leer poesía, y es a veces incluso compongo poesía.

Mi estación preferida es el invierno. Me encanta el invierno. en Rusia inviernos más fríos, pero yo no tenía miedo del frío

Creo que hoy termino una historia acerca de ti mismo. si quieres saber más, no dude en pedirme un gran placer para responderte en tu correo electrónico!

así que espero que te gusten mis fotos que voy a enviar !!

No me gusta realmente a ser fotografiado, y por lo tanto no tengo un montón de fotos.

pero voy a tratar de enviar fotos de todos los días!

Espero su respuesta!

tu nuevo amigo Yana !!

respuesta:

Hola mi nueva amiga Yana,

Que alegría me da que me escribas tan pronto.

Mi día a día va bien, acabo de empezar un curso de finanzas, impartido por los celebres economistas Temane Aferlama y Sokun Xorisso, con esto pienso que se me abrirán nuevas oportunidades en cuanto lo termine.

Me encanta que te gusten los niños, si te apetece puedo intentar ir a donde vives para hacerte uno.

Mis aficiones son sencillas, me encanta pasear, escuchar música y hacer de vientre en medio del campo, aunque a veces me entran ganas y lo hago en medio de la ciudad. Ademas soy una persona religiosa, soy un devoto de San Zenutrio Martir y San Dokan

Me despido esperando que continúes escribiéndome y mandándome mas fotografías, en especial me gustaría una donde enseñes tetamen, tu nuevo amigo Halergic Alparrus.

10 enero:

Hola, mi querido amigo Toni!

Estoy muy contento de que es posible que escribir otra carta!

En el comienzo de esta carta quiero dar las gracias por lo que haces para encontrar tiempo para mí. El hecho de que usted me escribe una carta y le dices a ti.

Estoy muy contento de conocer a un hombre de otro país.

Estoy muy feliz por su nuevo correo.

Todas sus cartas, que he leído con placer.

Estoy escribiendo la tercera carta, y espero que tú me respondes pronto.

Quiero aprender sobre su vida todos los días.

Espero que usted me puede ayudar con esto y escribir una carta que dice más sobre usted y su vida.

Me parece que realmente amas a hablar conmigo, también será feliz de escribir una carta para mí.

hoy sólo voy a escribir acerca de ti!

Quiero que lo más posible acerca de ti mismo, de modo que usted me podría reconocer!

Mi altura es de 171 cm, peso 56 libras, mi.

Como te habrás dado cuenta que morena. mis ojos son de color verde oscuro. pero a veces resulta que mi cambio de color de los ojos. Y me encanta nuestra correspondencia con usted, yo también puedo decir que aprecio nuestra amistad con usted. Dime, ¿cómo estás? ¿Cómo está su salud? Dado que el clima en la ciudad para usted? Quiero saber que todos ustedes están bien. Estamos estudiando entre sí de acuerdo con la carta.

Espero que usted me dice la verdad. Espero que todos sus correos electrónicos.

Cuando leo sus cartas, creo que habla por mí esa palabra. Así que entiendo tu punto, así que cuando leí su carta, mi estado de ánimo mejora.

Para ello, le doy las gracias de nuevo. Espero que todo lo que escribo, lo entiendo. En esta carta, te diré más acerca de sus propios intereses. Muchos de mis amigos vienen a visitarme, y por lo que tengo que cocinar. Muy a menudo, cocinar la cena, porque vienen a mí después del trabajo. Estamos hablando de cosas diferentes, sobre la vida y los intereses. En este momento, comemos comida que cocino en la cocina.

Yo siempre digo que soy una broma excelente cocinero diferentes alimentos amigos que puedo llegar a ser un buen cocinero. pero como usted sabe que no tengo mucho tiempo para cocinar, pero sigue siendo mi cosa favorita! Dicen que mi comida sabe mejor que cocina en restaurantes. Bueno, por supuesto que estaban bromeando .. ¿Alguna vez has intentado comida rusa ??

Cuando mis amigos vienen a visitar, estoy muy feliz.

Yo era muy hospitalario. Creo que para cocinar diferentes alimentos - una buena calidad para una chica, ¿qué te parece? Para ello, he leído un montón de diferentes libros de cocina.

Me encantan los libros románticos, libros sobre el amor y la realidad.

Leí autores rusos, sino también por la ley extranjera.

Todo escrito un libro excelente.

Si lees el libro, se puede entender mi pasión por los libros.

Me gustaría llamar su libro favorito, pero esto no es posible, porque tengo un montón de libros favoritos.

Quiero que me pregunta qué le interesa.

Hoy termino de escribir, espero que leas mi carta con gran placer?

Espero su respuesta!

Su amigo de Rusia Yana.

respuesta:

Hola mi querida amiga Yana,

lamento haber tardado tanto en responder a tu correo, he estado muy ocupado y por desgracia no e tenido tiempo para hacerlo hasta ahora.

Yo soy un chico normal, mi descripción es 180cm de altura, 21cm de virilidad, 95Kg de peso, pelo castaño, ojos oscuros y cráneo burricefalico.

En cuanto a mi salud estoy bien, aunque hace unos meses sufrí de aluminosis.

En cuanto a mis habilidades culinarias se reducen a freír huevos y monas (aprendí a freír las monas por recomendación de muchas mujeres) y utilizar el microondas.

No suelo recibir muchas visitas, ya que la ultima vez que vinieron a mi casa les hice una cena que dijeron que era para cagarse, pillaron una salmonelosis y desde entonces no han vuelto.

En fin, me despido esperando tu respuesta tu amigo Halergic Alparrus

13 enero:

Hola mi amigo!

Que tal tu día? ¿Cuál es la noticia con ustedes? Espero que estés bien!

Hoy tengo algo que decir sobre mí.

Creo que todas mis cartas para ser leído con placer y deseo, así que estoy muy feliz de escribir otra carta.

Me alegro de que su salud es buena ahora! La salud es lo más importante!

A veces pienso que cada uno de mis últimos días se repite. Yo el que cada uno de mis días, casi la misma cosa.

Es mi vida. Cada día que estoy haciendo casi lo mismo, y así cada uno de mis días igual.

Mi vida no es a menudo el caso de que algo nuevo, así que estoy muy emocionado por la oportunidad de la nueva.

Esto sucedió hace poco! Que te conocí! Es fantástico! Me alegra encontrarme con vosotros.

Creo que usted es que también es agradable. Hago estos comentarios porque usted me envía un correo electrónico de respuesta a mis cartas.

Decidí por lo menos interés para mí, y me gusta.

Gracias por lo que me escribes una carta. Me parece leer mi carta con el placer y el deseo, mientras escribo cartas hermosas.

Cada uno de su nuevo e-mail, que leí con placer, así que después de que hice, he leído su carta, tengo un gran deseo de escribir una respuesta lo más pronto posible.

Y cuando escribo una carta, creo, un poco de "Cómo escribir mejor.

Espero que te veías bien. Así que todas mis cartas que sólo escribo desde mi corazón y el alma.

Creo que te ves y apruebas mi deseo. Continúe escribiendo estas letras.

¿Le gusta leer las cartas que escribo? Bueno, espero aprender mejor.

Te voy a contar mi vida, y creo que es interesante para usted.

He escrito a usted, si usted tiene alguna pregunta para mí, asegúrese de enviarme por correo electrónico en sus cartas, y luego voy a responder.

Casi todos los días, excepto los fines de semana, será la obra que me encanta.

Me encanta mi trabajo, por lo que puedo traer a la gente a ayudar, y espero que sean muy raduyu.

Y ahora me siento muy feliz.

Salgo de la casa esta mañana, y sé casi exactamente cómo pasé todo el día, así que estoy contento por cada nueva cosa que me pasó a mí.

Recientemente, empecé a pensar más en el futuro.

Me gustaría encontrar a alguien en el futuro cercano, que me encanta mucho.

Sólo una persona puede crear una familia fuerte. Quiero que el hombre al que amaba, era siempre feliz conmigo.

Ojalá que siempre tuvo el deseo de estar conmigo. ¿Entiendes mi punto?

Todavía no puedo encontrar la felicidad en esta vida, pero estoy tratando de encontrarlo.

Creo que puedo encontrar el amor en un futuro próximo. Sólo puedo esperar.

Estoy cansado de estar solo, y yo quiero sentir el amor del hombre.

No me malinterpreten, yo soy 31 y mi vida no era el hombre al que amaba mucho.

Más precisamente, no he tenido ninguna persona que es capaz de amar.

Durante el pasado año, no pude encontrar un hombre decente en la ciudad, así que me quedé muy sorprendida.

Pero ahora, estoy tratando de aprender mejor. Escribo cartas, leí sus cartas con el placer.

Cada vez que se aprende mejor, y yo realmente quería comunicar con usted.

¿Crees que me conoces? Como un diálogo conmigo?

También creo que sus cartas me ayudan a olvidar la soledad.

Me alegro de que tú y yo hemos sido capaces de construir vínculos. Es muy bueno para mí que estamos tratando de aprender más unos de otros.

Creo que por el tiempo pasado entre nosotros, sabemos muy bien.

Podemos llegar a ser buenos amigos en esta vida.

Ahora que he terminado la carta, y me gustaría una vez más sólo los mejores y más hermosos.

Tu amigo Yana!

respuesta:

Hola mi amiga Yana

Leer tus correos me alegra los pocos momentos que tengo para relajarme, hace que piense en ti, en como podría ponerte mirando pa Cuenca, en fin, que no paro de pensar en ti.

Mis días transcurren tranquilos y ocupados en el curso de economia, aprendo mucho y tiene muchas practicas, la ultima a consistido en venderle acciones de un criadero de gamusinos al empresario Maximo Gil y Poyas.

Pero para mi lo importante es encontrar el amor y que este no me huya, que es lo que normalmente me ocurre, por suerte veo que tu continuas escribiendome, es una buena señal.

En fin me despido esperando noticias tuyas, tu amigo Halergic Alparrus

14 enero:

Hola!

¿Usted tiene un nuevo rumbo en los últimos días? Todo está bien? ¿Cómo está su salud?

Hoy tengo un muy buen humor!

Estoy feliz de ver a su carta!

Tengo una pregunta para usted, ¿por qué no me envía fotos de sí mismo ??

En sus cartas, que estoy hablando mucho acerca de mí, pero me hubiera gustado que todos conocemos, así que voy a contarte algunos detalles de mi vida.

Te voy a decir una vez más que nuestro diálogo debe basarse en la verdad y la confianza.

Creo que no debemos ocultar el uno del otro.

Yo vivo una vida normal de chicas rusas, pero no tengo un amante, como las otras chicas.

Pero quiero encontrar el amor en un futuro próximo.

Ayer, mi padre llegó a casa del trabajo un poco más tarde de lo habitual.

Tenemos una gran relación con mi padre, que siempre hemos sido de la familia y me encanta mi familia.

Hoy fue un día laboral más corta, y llegó a casa del trabajo antes de lo habitual.

Yo estaba muy feliz. Cuando me encontré con él en la mano era una especie de paquete.

Al principio no le presté atención a esta atención, pero resultó que era un regalo para mí.

Mi padre me compró una chaqueta nueva y hermosa. No somos un clima muy caliente y decidió darme un regalo pequeño, pero muy bonito.

Estoy muy agradecido por eso. Yo siempre estaba feliz de regalo a su padre, pero ahora no espero obtener de ella.

Le dije gracias y tomé un regalo perfecto.

mi padre rara vez me da regalos, pero él siempre acierta con un regalo. ya que estábamos en la tienda y vi esta chaqueta y se la puso, ella se acercó a mí y me gustó mucho.

pero por desgracia yo no tenía dinero. y aquí papá recordó y me compró esta chaqueta !!

A veces hablar de la vida, por lo que ahora tenemos un gran conversaciones familiares.

Nos sentamos en una mesa bebiendo té y hablando. No nos hemos dado cuenta, han pasado unas pocas horas después del inicio de nuestra conversación, y en la calle por la noche.

Sonrieron, no se dieron cuenta lo rápido que ha pasado el tiempo, pero ahora es el momento de dormir. Así que nos fuimos a nuestras habitaciones.

Durante la conversación, le dije a mi padre que yo te conocí. Le dije que todos los días voy al café internet que le escriba una carta.

Hablé mucho sobre usted, sobre el que escribí en sus cartas.

Le dije que tenemos una gran conversación. Papá estaba muy feliz de que me puse a comunicarse con la persona.

Escuchó con atención la historia sobre ti. Además, me dijo un montón de cosas buenas de ti, así que mi padre aprobaba partido con usted.

Así que ahora mi familia sabe de ti, pero eso es sólo más consciente de mi padre.

Pero al menos que estaban contentos de que me comunico con usted.

Ahora estoy terminando mi carta, y le deseo todo lo mejor y éxito.

Todo acaba de recibir un día.

Hasta ahora, mi mejor amigo!

Su Yana!

respuesta:

Hola mi Yana.

He decidido dar un nuevo rumbo a mi vida, ahor me voy a dedicar a ser un flutedog, de momento tengo que dejarme crecer el pelo para poder hacerme rastas, por lo que e tenido que empezar haciéndomelas en el pelo sobaquero, ahora solo me toca conseguir un perro.

Mi vida hasta ahora a sido muy normal y anodina, sin ninguna amante, cosa que espero que cambie pronto, a ver si con este cambio en mi vida las mujeres dejan de huirme.

Con todos estos cambios todavía no e tenido tiempo para hacerme una foto en condiciones, cuando la tenga te la mandare sin falta para que me conozcas.

Atentamente tu Halergic Alparrus.

16 enero:

Hola, mi querida amiga!

Esperé por este momento, cuando leí su carta del día, y finalmente leí su carta.

He leído con gran placer y el deseo. Me parecía que su carta estaba llena de ternura y bondad.

Les puedo decir, es cierto que usted es una persona maravillosa, hermosa y buena.

Y estoy muy contento de que conocerte. Es una lástima que estás lejos de mí, porque quiero decirte esto en persona.

Se podía oír mis palabras mis sentimientos por ti.

Pero nos damos cuenta de que a pesar de que estoy escribiendo esta carta con todo mi corazón y alma.

usted dice que su vida era aburrida, pero espero que su vida va a cambiar para mejor !! Sólo estoy esperando a que mi vida cambió !! Quiero crear siete! y si me encuentro con un hombre que le va a gustar que será el mayor cambio en mi vida! Tengo muchas ganas de enamorarse de un hombre a quien voy a celebrar corresponder y Buda todo lo posible para asegurarse de que estábamos contentos!

usted desea conseguir un perro, pero ¿qué tipo de perro que desea iniciar ??

Quiero compartir con ustedes acerca de lo que quiero en el futuro.

Estoy seguro de que en el futuro voy a ser una excelente esposa para su marido, porque estoy seguro de que seré una buena anfitriona.

Quiero que el hombre siempre me ha tocado con ternura y amor.

Y tenemos una gran familia en la que siempre habrá sólo el amor y la felicidad, ahora sólo puedo esperar para un gran futuro.

Quiero ser respetado y apreciado como futura esposa. Quiero que me conozcan como mujer es más adecuado para este fin.

Creo que cuando me encuentro con un hombre tan perfecto en sí mismo, lo sabía.

Voy a estar esperando por su respuesta en un futuro próximo. Por favor, ser honesto conmigo.

Le envío mi primer beso.

Tu amigo Yana!

respuesta:

Hola mi querido amigo Yana,

Disculpa por haber tardado tantos días en contestar, pero no me ha sido posible hacerlo antes.

Me alegra mucho leer tus cartas, hacen que me alegre al conocerte cada día un poco mas, lastima de la distancia que nos separa, aunque si me lo pides soy capaz de ir a buscarte a tu casa, no tendría ningún problema en hacerlo.

Ahora mismo ya estoy haciendo progresos para convertirme en un autentico flutedog, solo me falta el perro, a ser posible de raza moltopulgosso, de momento voy mirando a ver si encuentro alguno.

So, yo tambien sueño en que nos encontremos y formemos una gran y feliz familia, llena de amor, felicidad y mucha droja en el colacado, tomarnos juntos unas cervezas de marca Mehau y disfrutar de la vida en comun.

Atentamente tu amigo Halergic Alparrus.

20 enero:

Hola, mi hombre maravilloso!

Su nueva carta es excelente! Siempre voy a hablar con usted, darle las gracias por su nueva carta!

En primer lugar me gustaria saber, ?como estas? ?Como es su estado de animo? ?Como dormiste anoche?

Yo bla molestar cuando usted no tenia letras. pero ahora estoy muy feliz!

usted esta hablando de la reunion, pero creo que estamos con ustedes muy pronto para hablar acerca de la reunion. ya que estamos conocimos hace poco ..

Realmente quiero una familia, pero necesitamos mas tiempo para empezar a hablar de el!

No por eso que nos envie sus imagenes ?? enviarme sus fotos ??

Realmente estoy mirando adelante a sus fotos!

Hoy voy a contarles sobre el alma, el mundo personal. Usted puede estar interesado en saber.

En la vida, soy una persona muy romantica. A menudo sueno del futuro, porque me gusta mucho.

Todo el mundo quiere mejorar las vidas y suenos para superarlo.

Yo no aspiro a una gran riqueza. Ojala yo solo tenia la mas necesaria para mi vivir una vida normal.

Para mi, lo mas importante, mi amor de un ser querido.

Estoy seguro de que nuestro mundo es el amor a la vida. Quiero encontrar la clase de amor.

Tal vez un dia Dios me dara la oportunidad de amar y ser amado.

La mayoria de los hombres en Rusia no estan listos para el matrimonio, tienen miedo de una gran responsabilidad, porque la familia muy en serio.

Rara vez hablar de matrimonio. Les gusta estar solo. A menudo ir a beber alcohol.

Es muy dificil encontrar una persona buena y carinosa en Rusia, por lo que fue capaz de hacer que funcione.

Ahora mi vida ha cambiado porque no podia encontrar en este gran mundo. Eres un buen hombre, me gusta mucho.

Espero que va a tener momentos agradables en la vida cuando leyo mi carta.

Espero con interes escuchar de usted mi querido.

Su Yana - una chica que suena con usted.

respuesta:

Hola mi mujer maravillosa.

Me llena de orgullo y satisfacción que encuentres mi anterior carta excelente, me da muchos ánimos para seguir escribiendote.

Entiendo que todavía pienses que es pronto para que nos reunamos, aunque tienes que comprender que cada vez que pienso en ti se me produce una hinchazón por debajo del calzon, pero no te preocupes, que me encuentro muy animado y duermo muy bien pensando en ti.

Ahora mismo me estoy preparando para complementar mi futuro de flutedog con un curso de morningsinger, así podre ser algo mas completo, un morningsinger flutedog, con lo que me espera un futuro muy prometedor, no paro de rezar a San Dokan y San Zenutrio para que todo salga bien.

Me despido mandándote una foto mía, con la que podras apreciar mi viril rostro de facciones burricefalicas, atentamente tu Halergic Alparrus.

21 enero:

Hola mi querida y maravillosa persona!

Su carta es muy agradable y divertido para mi!

Cuando recibo correos electronicos, se exactamente lo que me escribio un hermoso y dulces palabras!

Mi estado de animo mejoro, y nadie me puede destruir, porque se exactamente lo que necesito es para ti!

yo no entiendo muy bien lo que quiere decir con esta frase: "Aunque Tienes Que Comprender Que Cada Vez Que Pienso En Ti Se Me produzco Una hinchazon Por debajo del calzon". Espero que usted me explique!

Gracias por la foto, me gusto mucho! te apuesto hombre !!

Durante nuestra correspondencia que usted es una persona muy cercana a mi.

Incluso ahora puedo dejar todos mis secretos. Pero dime, ?tienes sentimientos por mi?

Todos los dias, siempre mas siento atraido por ti. Cada dia pienso en ti mas.

Creo que estoy enamorado de ti. ?Entiendes lo que digo? ?Realmente me amas.

Gracias por su atencion a mi casi todos los dias.

Me gustaria tener una relacion seria con usted, y ser dulce companero de vida para usted!

Estamos muy lejos unos de otros, pero somos conscientes de a traves de cartas. Tal vez en un futuro proximo vamos a estar juntos, eso espero.

Con cada nueva carta, entiendo que usted es la persona que lo que siempre quise.

?De verdad me quieres, entonces te digo abierta y directamente.

A menudo me gustaria vivir en una nueva casa, donde solo puedo ver la vida con usted! Tu eres la unica persona que amo en esta vida!

?Quieres vivir conmigo en la casa nueva? Cuando estamos con ustedes todos los dias juntos! Cuando nos besamos, la caricia y el amor todos los dias!

Estoy seguro de que voy a ser capaz de crear confort en nuestro futuro hogar. Voy a ser una excelente anfitriona para usted!

Quiero hacer todo lo que este contento conmigo. Me siento mujer muy feliz, si usted es feliz conmigo!

Yo estaria muy contento de ver su sonrisa en la cara todos los dias!

Yo, en lo posible, obtener correo nuevo mas a menudo!

Despues de cada respuesta a su carta, espero que el nuevo mensaje.

No me dejes por mucho tiempo, por favor.

Si ha salido de mi vida para mi sera muy dificil sobrevivir.

No puedo vivir sin ti, asi que espero una respuesta manana.

Le envio mi beso grande!

Su Yana

respuesta:

Hola mi querida y maravillosa Yana.

Leer tus cartas es muy agradable y placentero para mi, hace que se me ponga una gran sonrisa en mi cara.

La frase por la que preguntas es una forma de expresar todo el hamor que se acumula en mi cuabdo pienso en ti.

Me alegro que te guste mi foto, sabia que apreciarías mi viril figura con mi hermoso rostro de rasgos burricefalicos.

Yo también me siento muy cercano a ti al leer tus mensajes, a cada momento me atraes mas, pienso mas en ti, como esto siga asi voy a dejarlo todo para ir a Rusia a buscarte, lo que mas deseo es estar contigo, solo tienes que decirme la forma de hacerlo.

Me despido esperando impaciente tu respuesta, Halergic Alparrus.

22 enero:

Hola mi querido!

Estoy muy contento de recibir su carta.

Me repetia que yo estaba muy contento de recibir su carta.

Es para mi un gran placer para responder a su carta.

Estoy muy agradecido por su atencion e interes que me siento.

Ayer por la noche, cuando yo estaba en casa, pense en mis sentimientos y me di cuenta de que Te amo con locura!

Mi vida nunca fue un hombre que tengo sentimientos tan fuertes.

No entiendo lo que me esta pasando! Estoy dispuesto a gritar en la calle, que esta llena de gente que quiero.

Mis padres me miran y feliz para mi. Dicen que una vez fuera tan apasionado en su juventud.

Mi padre nos deseo buena suerte y realmente te quiere y yo estabamos juntos en el futuro. Mi madre tambien esta de acuerdo con mi padre.

Mi querido, y lo quieres? ?Quieres estar juntos para siempre?

Quiero que mis cartas a ti mi amor, no te importa? Creo que seria bueno para usted.

Te quiero muchisimo! Usted es un hombre, que es necesario para mi!

Es muy triste que estamos muy distantes.

Dividimos una distancia muy larga, pero creo que podemos superar todos los obstaculos con la ayuda de nuestro amor.

Yo creo que un dia nos volveremos a ver! Yo siempre he sonado!

Ahora que te conoci, mi querida, es un sueno.

Cuando era nino siempre he dicho que tengo que ser honesto con la gente.

Les dire a todos mis sentimientos, pero me temo que voy a rechazarte.

No puedo sobrevivir a esto, si no es ahora agregarme!

Todos mis suenos se hagan realidad amor por los demas! Toda mi vida he sonado!

Estoy muy contento de que se conocieron! Te amo!

¿Qué opinas de esto? ¿Quieres ser mi amante? Usted no niegas mis sentimientos?

nuestras trayectorias de vida cumplan. Hagales queman estrella tan brillante de nuestro amor.

querida, estas hablando de dejarlo todo y venir a mi! pero por favor, no tengas prisa! usted y yo necesitamos mas tiempo !!

Voy a esperar por su respuesta. Espero y rezo por el destino mejor.

Amor y besos.

Su Yana!

respuesta:

Hola mi querida Yana!

Con un gran placer e leído tu carta y con mayor placer aun la contesto.

Que bonito es el amor, estoy enormemente contento de escuchar lo que me amas, eres la primera persona que me lo dice, esto hace que mis sentimientos se vuelvan todavía mas fuertes, tanto que la gente al verme me pregunta si padezco priaprismo.

Le he hablado a mi familia de ti, y ellos se han alegrado muchísimo, tanto que se ofrecen a pagarme el vuelo a Rusia para que estemos juntos, solo me ponen la condición de que me quede contigo alli, se nota lo mucho que me aprecian, es mas a todo el que se lo digo me aconseja que valla a tu encuentro y que me quede contigo en Rusia, dicen que se alegran de que haya conocido al amor de mi vida en la otra punta de Europa.

Por favor, contéstame como convertirme en tu amante sonado, siento que no puedo esperar mas.

Atentamente con mucho amor y besos, Halergic Alparrus.

27 enero:

hello! why you do not answer me on my post ??

I write to you, but you do not write to me. how come ??

you are not interested write to me?

tell me!

I hope you will write to me !!

respuesta:

Hola mi maravillosa Yana,

Hasta hoy no e podido contestarte, ya que e estado ocupado poniendo al día mis finanzas, cosa que e hecho siguiendo los consejos de mis asesores Temane Alaporra y Emsua Lafiga, ya que recibi la noticia de que me ha tocado un cuantioso premio de la loteria astrohungara, y estoy haciendo gestiones para cobrar ese premio.

Atentamente tu Halergic Alparrus

28 enero:

hola mi favorito!

Me alegro de que me escribiste!

Pens? que escribiste not'll m?s ..

despu?s le confes? a usted en el amor, que dej? de escribir para mi ..

mi querido, dime, ?tienes a m? lo que ese sentimiento ??

Realmente quiero tener en mis sentimientos eran mutuos!

Dime c?mo est?s haciendo ??

Espero que est?s bien!

te amo!

a la espera de su pronta respuesta!

Su Yana!

respuesta:

Hola mi Yana favorita,

Es una gran alegría leerte, yo no quiero dejar de escribirte, eres la primera persona que me ha confesado su amor por mi, y yo correspondo a este sentimiento tan maravilloso, no puedo dejar de pensar en ti.

Si, no te preocupes, nuestros sentimientos son mutuos y mutuas.

Estoy bien, ahora estoy pensando en que es mejor, si viajar yo a Rusia o hacer que viajes tu a España.

Asi que me despido esperando tu pronta respuesta, Halergic Alparrus,

29 enero:

Hola mi querido Halergic!

Como es tu vida? Gracias por su amable carta usted!

Estoy muy contento de ver su carta de hoy!

Espero que tengas un buen dia hoy!

Siempre me siento como si Halergic!

Tenia mucho miedo de ser rechazado por usted, pero ahora todas mis emociones y las emociones detras!

Me complace que nuestro amor mutuo y pura! Siempre sone con este amor, ahora tenemos!

Hemos encontrado el verdadero amor en nuestra relacion! Puedo decir con confianza que usted es la persona que estaba buscando toda mi vida!

Ha sido para mi, y me has hecho para ti! Estoy muy contento con el!

Estoy muy contento de que tambien se siente un sentido fuerte para mi!

Mi querido, quiero hacerte feliz!

Espero que en el futuro vamos a conocer y vivir juntos!

Yo siempre he sonado! Este es un fuerte deseo en mi vida ahora!

Antes de que nos conocimos, yo pensaba que era una mujer muy infeliz.

Pense que nunca iba a poder cumplir con el hombre de mis suenos. Ahora estoy muy contento de que me equivoque!

Mi querido, debemos continuar nuestro dialogo sobre el destino y el futuro, sera un regalo, y vamos a cumplir!

Mi querido, por favor enviame las fotos de su propio!

A mi me gusta mucho ver sus fotos y voy a estar con nosotros!

querida, me estas diciendo acerca pushestvie en Espana. Creo que lo que necesita saber acerca de esto. Yo nunca he estado en otro pais .. pero creo que no seria muy dificil y puedo venir a usted! Te amo, y para mi lo mas importante es que tu y yo estabamos juntos!

Te amo con locura Halergic! Voy a tratar de transmitir a sus hermosas letras.

Con amor, tu Yana!

respuesta:

Hola mi querida Yana.

Con gran emoción he leído tu correo, que me ha llenado de satisfacción todo mi corazón, y el hecho de que me ames y que quieras estar conmigo ha hecho que se me agrande mi gran zipote.

Eres la mujer de mis sueños, la compañía con la que siempre he soñado, parece que todas las plegarias que hice rezando a San Dokan y San Chopanza han sido escuchadas y se están cumpliendo.

Dime como hacer que vengas conmigo e inmediatamente lo haré, ya que tengo mi zipote lleno a rebosar de hamor por ti y tengo la necesidad de entregártelo cuanto antes.

Me despido enviandote la foto mia que me pides, para que aprecies la belleza de mis facciones de rasgos burricefalicos, tu Halergic Alparrus

30 enero:

Hola mi amor Halergic!

Estoy muy contento de saber de usted! Te amo!

Halergic, anoche no pude dormir porque mi mente estaba pensando en nuestra relacion con usted.

Siempre he pensado en ti y la posibilidad de nuestra reunion.

Ayer escribi que espero que podamos cumplir en un futuro proximo, y ahora siempre he pensado.

Nuestro encuentro sera muy contento, porque despues de un tiempo la comunicacion por carta, veo mucho, ver sus ojos, sentir las manos calientes.

Quiero abrazarte y besarte, porque usted es la persona con quien quiero ser permanente.

Mi cabeza esta llena de pensamientos de ustedes, yo no entiendo lo que esta pasando. Todo lo que se es que quiero estar contigo porque Te amo.

Entiendo que no necesito a nadie mas que usted. Mi corazon se regocija al ver sus cartas.

Su carta me trajo un gran placer. Son muy populares Halergic.

Estamos discutiendo con los padres, nuestro futuro. Mi mama y mi papa me entiende, estoy muy feliz de que Te amo!

mi papa es muy feliz de haber encontrado mi amor y deseo solo la felicidad !!

Mi querido, mis padres estan dispuestos a dejarme vivir con usted.

pero eso es solo que nunca he estado en el extranjero y no se que hacer con el fin de llegar a usted. Voy a tratar de aprender algo hoy sobre esto !!

mi amor, eres enviado una foto, si usted tiene mas fotos?

Tengo muchas ganas de ver sus fotos!

Quieres que me vaya a vosotros, pero probablemente sera dificil para llegar a otro pais ..

Mi querido, me escriba lo que piensa de esto? Voy a esperar por su carta!

Te amo Halergic! Estoy a la espera de su carta.

respuesta:

Hola mi amor Yana!

Que gran alegría me has dado con tu mensaje, no puedo dejar de pensar en ti.

Estoy ansioso por saber de que forma nos encontraremos para asi dar rienda suelta a nuestro amor, quiero que sientas todo el amor que tengo almacenado para ti dentro de mi zipote.

Mi familia también esta muy contenta por nuestra relación, me dicen lo mucho que desean que me vaya a vivir contigo para que les deje la casa libre.

Asi que estoy decidido a hacer lo posible por encontrarnos, no dudare en hacer lo que me digas.

Por ello me despido mandandote fotos mias y esperando tu respuesta, Halergic Alparrus

2 febrero:

hola mi estimado Halergic!

Me alegro feliz de ver a su nueva carta!

mi favorito, mucho me echo de menos!

Yo siempre pienso en ti!

como has estado ?? como dormiste anoche ??

Estoy bien, tengo un gran estado de animo!

Ahora tenia un buen sueno.

en este sueno que era! Ahora te dire acerca de este sueno!

Ya hemos empezado a hablar con usted acerca de la reunion y, probablemente, para esto, tuve un sueno!

Me haz en el plano y pienso en ti. y muy pronto hubo un aterrizaje.

Tengo mi equipaje y ahora estaba fuera del aeropuerto.

ir a buscar que se mire, pero no lo encuentro. Yo estaba muy molesto y no sabia lo que debia hacer, pero en un par de minutos que venga a mi con un gran ramo de rosas !!!

cuando te vi, yo quiero mucho abrazado! mis emociones eran muy grandes y por lo tanto te abrazo y te dicen algo !!

que acaba de tener un muy feliz!

Entonces me pregunte por que estabas tan largo, pero luego te dije que te fuiste para este hermoso ramo de rosas!

esto se termino mi sueno como llame despertador y me tuve que levantar!

Me desperte y tuve un muy buen humor!

se que te quiero mucho!

solo para ti Tengo buenas noticias!

Me dijeron que si queria ir a otro pais, entonces yo necesito utilizar una agencia de viajes!

mas buenas noticias, me dieron la agencia de viajes de direcciones. Me dijeron que esta es una buena agencia de viajes, y si voy a volver a ellos que puedo venir a usted sin ninguna dificultad!

asi que hoy despues del trabajo, trato de captar la agencia de viajes!

Solo quiero que me escribio su direccion!

Te quiero muchisimo!

Estoy esperando su respuesta!

Su Yana!

respuesta:

Hola mi estimada Yana.

Me alegra mucho leer y responder a tu mensaje, me hace muy feliz.

No paro de pensar en ti, tanto que continuamente tengo que masajear manualmente mi zipote para descargar todo el amor que tengo acumulado, lo que da lugar a situaciones embarazosas por la calle, pero no me importa porque te amo.

Yo también e soñado mucho contigo, en mi sueño yo te cogía al estilo argentino y luego paseábamos por las casitas rosas de Valencia, que como su nombre indica es un sitio muy romántico.

En fin me despido esperando con impaciencia noticias tuyas de la agencia de viajes para que puedas venir a verme.

Como preguntas mi dirección es:

Plaza del carrer del carreró del cami de la placeta 4-5,

Lamerda, Valencia.

Atentamente tu querido Halergic Alparrus

Fotos "mías":

(Las fotos de Yana no las reproducimos porque los estafadores las robaron del perfil real de una chica de una web de citas que nada tenía que ver).