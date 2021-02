El horóscopo de hoy domingo 28 de febrero de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy domingo en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Hoy vas a descubrir que en lo que se refiere al amor no hay método, no hay maestros y no hay brújula. Te da un poco de miedo esta evidencia de que una relación tiene, al parecer, bases tan débiles, pero esa es justo parte de su magia: todo pude suceder.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Hay cierta tensión en el aire y no te explicas porqué. Revisas tus comportamientos y no consigues hallar qué pudiste haber hecho que provoque esa molestia. Pierde cuidado, y en todo caso se más empático: la persona a tu lado tiene derecho a estar enojada o triste.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Lo que se dice una vez no puede desdecirse, y deben afrontar las consecuencias de tus palabras. Hoy no va a bastar con una disculpa. Debes considerar un total cambio de actitud. Si así lo haces, tu relación va a salir fortalecida.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Hay aprendizajes del amor que solo pueden realizarse mediante ensayo y error: sobre la marcha y, en ocasiones, haciendo daño. Día a día vamos descubriendo los límites de nuestra pareja. Aquello que tolera, aquello que no; lo que desea y lo que le repugna.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Es un día en que, como el Sol, debes brillar y ser quien dé los pasos firmes hacia el futuro. Es un buen momento para salir de esta rutina que amenaza con convertirse en un pantano del que su amor no pueda salir.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Tu pareja espera de ti un acto que la sorprenda. Algo que le haga sentir que debajo de la superficie de calma hay una hoguera que bulle. De manera que ya no le hagas esperar y saca le mejor de ti.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Hay una pequeña corriente de rencor que va y viene entre los dos. Hay cosas no expresadas y no aclaradas que les hacen daño, y con las que no han sabido lidiar, esencialmente porque ninguno de los dos cede. Hoy es un buen día para que lo hagas.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

En este día hay que cenar a la luz de las velas. Y es que tu pareja echa de menos que se tengan el uno al otro con exclusividad y con tiempo. Cierra las puertas a las distracciones.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Una reunión familiar amenaza con poner a prueba toda tu paciencia y don de gentes. Evita criticar a los afectos de pareja, y mucho menos les lleven la contraria. Es vital que mantengas la compostura.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Este es un buen día para acercarse y tender puentes. Es necesario disminuir las brechas que se han abierto en los últimos tiempos antes de que se ensanchen. No hay tiempo que perder. Es necesario que la luz retorne a la casa.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Donde come uno, bien pueden hacerlo dos. No temas a la economía ni a la convivencia, pues este cambio que tu pareja reclamaba desde hace tiempo es necesario y inaplazable. Es hora de fundar ese espacio de los dos.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

La idea, por extremo suene, es funda de nuevo el Paraíso. Esta vez en la tierra. Tu pareja lo intenta día tras día. Si no te has dado cuenta, es momento de que lo hagas, pues también es hora de arrimar el hombro y unirse a su justa causa.