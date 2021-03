El horóscopo de hoy viernes 5 de marzo de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No dejes que se vaya la oportunidad de amar, debes siempre verte paciente con la persona que estás conociendo recién, no le hagas perder el interés en ti. Si estás conociendo a alguien hace poco, no apresures las cosas, todo se dará a su debido tiempo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Cambie tu dieta, no consumas demasiadas grasas saturadas, deja las frituras. No dejes que alguien te engañe el día de hoy, es probable que quieran mentirte o aprovecharse de ti de alguna forma, debes estar más atento a las cosas el día de hoy.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Es importante que te tomes el tiempo para disfrutar más de la vida, volver a sonreír es algo fundamental, te ayuda a tener mejor relación con los demás y a verte de mejor manera para las personas que pueden servir de mucha ayuda en tu camino, una sonrisa abre muchas más puertas.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Es momento de soltar las ataduras al pasado y comenzar un nuevo camino, tienes mucho en tu cabeza y muchos remordimientos con respecto a lo que te ha sucedido en la vida, no siempre serás capaz de darle solución a todo y mucho menos a cosas que ya no están bajo tu control.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No hagas sociedades ni tampoco formes un negocio el día de hoy, no es un buen día para esto, es mejor que lo dejes para otro día, si aun así necesitas firmar algo, debes hacerlo con confianza y fuerza de que todo saldrá bien.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Es probable que hayas terminado una relación hace algún tiempo y te queda algo dentro, como una mal sabor de boca aún, por lo que es bueno que si estás en esta situación logres olvidar lo que sucedió y comiences a mirar lo que tienes en este momento.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Si la persona que tienes a tu lado comienza a tener dudas, es probable que sea porque ha experimentado dolores en su pasado que aún no ha resuelto, tienes que preguntar si esto es algo que logrará superar o no, si no es así, considera poner una pausa al avance de la relación que están formando.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Un momento muy sincero entre tú y una persona del pasado podría ocurrir el día de hoy, será algo que ambos esperan hace tiempo y que tiene que ver con decir verdades que aún no habían tenido la oportunidad de revelar, deja la rabia que te puede provocar esto.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Ten en cuenta que el amor no siempre estará a tus pies, también debes hacer esfuerzos por ver a esa persona que tanto te interesa, no le dejes hacer todo el trabajo, haz también tu parte. Tu alma necesita curarse y le estás dejando de lado

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Callar todo no siempre es bueno, muchas veces debemos hacerlo para evitar sufrimiento a otras personas, especialmente a aquellos que nos importan, pero este día debes atreverte a decir lo que sientes o lo que piensas.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Es bueno que comiences a consumir muchas más vitaminas en tu alimentación, no optes siempre por los mismo alimentos, debes ir variando para obtener todo lo que tu cuerpo necesita. Paciencia con la persona que tienes al lado, es probable que no esté pasando por un buen momento.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No es bueno siempre estar alejado del grupo, es probable que sientas que las personas no te entienden de la forma que necesitas, pero siempre es importante tener en cuenta que muchas veces debemos seguir a la manada, sin perder nuestra esencia.