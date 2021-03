El horóscopo de hoy lunes 8 de marzo de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Un amor nuevo te dará la felicidad que estabas buscando, si estás en una relación actualmente, tu ser amado te hará una sorpresa muy grata el día de hoy. Si no has cuidado bien de tu cuerpo, entonces eso te llevará a tener un mal estado de salud.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Si debes arreglar ciertos aspectos de tu personalidad que no están bien para lograr conocer a alguien y formar una relación, no debes retrasar más este proceso, es probable que te muestres a veces como una persona muy fría o con poca atención por la persona con la que estás saliendo.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Ten más confianza en tus capacidades para conquistar a una persona, no siempre puedes pensar que nadie te va a tomar en cuenta, todos tenemos un atractivo que nos hace únicos a los ojos de otros, si no puedes verlo tú primero, entonces nadie más lo verá.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

En el amor, las cosas vienen bien durante la jornada, pero es probable que las críticas comiencen a afectarles, es mejor guardar silencio por ahora. Sagitario vivirá una jornada bastante agotadora.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Estás en un buen momento para tomar una decisión importante en tu trabajo, tienes todo de tu parte para hacer esto y no arrepentirte después, ya que has meditado mucho esto, no dejes que el miedo repentino te impida hacer lo que hace tiempo estás pensando.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Posible gripe para el día de hoy, consume naranja u otro fruto cítrico. Una persona que no conoces bien está intentando conocerte más allá, pero a ti no te interesa esto, no seas descortés y dile que no tienes intenciones de ir más allá de forma educada, no le hagas sentir mal.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

El trabajo está estable, pero debes buscar más formas de hacerlo ameno para ti, intenta idear maneras de pasar mejor la jornada. Si tienes algún problema con un superior o con una persona que hace las veces de jefe en tu trabajo, tendrás que tener paciencia.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Es probable que tengas que ir con un poco más de cuidado el día de hoy, posibles tentaciones que pondrían en riesgo tu relación de pareja podrían aparecer, no caigas en ellas. La vida puede parecer difícil a veces.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No dejes de pensar en esa idea que vienes madurando hace tiempo en tu cabeza. Alguien muy cercano se está enfrentando a una decisión muy importante y te pedirá un consejo, ayúdale a decidir por qué camino optar.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Una persona que no conoces bien te dará una crítica que no te tomarás muy bien, es sobre tu trabajo y necesitas aceptar lo que te está diciendo, no pienses que te están atacando. Un dinero adeudado te llegará el día de hoy.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Acuario vive grandes momentos junto a sus seres queridos, tienes una buena relación con todos, por lo que podrás esperar una buena jornada junto a los tuyos. Estás dejando de lado eso que te detenía a hacer bien las cosas y eso es muy importante.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Es un buen día para Piscis, serán capaces de usar todas sus dotes de comunicadores innatos, por lo que no tendrán conflictos con otros durante la jornada, es de esperarse que esto se mantenga así por un tiempo más.