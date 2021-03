Carla Zaplana: “El ayuno intermitente no es una dieta y puede aportar beneficios a tu organismo”

Zaplana reconoció que “existe tanta sobreinformación” sobre el tema que en muchas ocasiones surge “confusión” alrededor del mismo. No obstante, aclaró a lo largo de su conversación con Andrea Gabián que no todo el mundo puede seguir siempre el ayuno intermitente. “No lo aconsejo en edades de crecimiento, en infantes o adolescentes cuyo cuerpo necesita energía de forma constante”, señaló.Zaplana reconoció que “existe tanta sobreinformación” sobre el tema que en muchas ocasiones surge “confusión” alrededor del mismo. No obstante, aclaró a lo largo de su conversación con Andrea Gabián que no todo el mundo puede seguir siempre el ayuno intermitente. “No lo aconsejo en edades de crecimiento, en infantes o adolescentes cuyo cuerpo necesita energía de forma constante”, señaló.

En la charla, también se refirió al vínculo entre ayuno intermitente y salud femenina. Detalló que “las mujeres son más sensibles bioquímicamente a los cambios, a la hambruna, a no comer. Necesitamos una reserva de grasa mayor porque la precisamos para alimentar un feto que podría nacer dentro de nosotras. Si el cuerpo detecta que está en momento de hambruna, lo primero que va a parar es nuestra capacidad de reproducirse”.

Zaplana reflexionó que “es un privilegio ser creadoras de vida. Hay muchas mujeres en edad fértil que se quieren quedar embarazadas y tienen ciclos menstruales desajustados. Si la mujer en edad fértil realiza ayunos muy largos, podrían llegar desajustes en la menstruación, pudiendo tener periodos irregulares o incluso tener amenorrea” (falta de regla).

No obstante, señaló que en las jornadas de menstruación, “no hay problema. En la fase de premenstruación, diez o doce días antes, desde que ovulas hasta que sangras, los niveles de estrógenos bajan en picado, estamos más irritables, más ansiosas, hay más estrés interno, no tenemos que añadir más estrés interno con un ayuno intermitente de 16 horas. Podemos achicar nuestra ventana de ayuno un poquito más. Esa es la semana en la que podríamos ser más permisivas”.

También se refirió a lo que no debemos hacer después de tantas horas sin comer. En esos momentos, explicó (una vez se da por finalizado el ayuno) el nivel de glucosa está muy bajo por lo que no recomendó comer alimentos refinados –con harina o azúcares refinados porque podría aumentar la insulina en sangre. “Pones tu cuerpo en predisposición de diabetes tipo 2”, alertó; de ahí que recomendase tomar fibra, especialmente un zumo verde de vegetales con una manzana o en batido. Descartó, sin embargo, los zumos o batidos de frutas por su alto índice glucémico.

La dietista recordó que en los países mediterráneos se tiene la mala costumbre de cenar tarde y acostarse aún más tarde. Esto conlleva ir a la cama con el estómago lleno, en plena digestión, lo que impide un descanso profundo al tiempo que también desemboca en un despertar con falta de energía.

Tanto en el libro (donde vuelve a facilitar recetas en el tramo final) como en la charla aseveró que el ayuno intermitente “no es una dieta sino un protocolo que se puede aplicar a cualquier tipo de alimentación” y que “ no es algo que nos hayamos inventado ahora, sino que es una práctica que ha existido durante miles de años”.

Del triunfo de las bebidas verdes a la Comunidad Raíces del año 2021

La joven (@carlazaplana) está certificada como coach de salud holística por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. En su anterior visita, había destacado que “Somos lo que comemos”, para añadir que “la alimentación influye en nuestro estado anímico e incluso en la forma de pensar”. Carla Zaplana adquirió fama en redes por su libro “Zumos verdes” donde facilitaba numerosas recetas. Otros libros que ha publicado son “Come limpio”, “Superalimentos” o “Ayuno intermitente: Gana energía y salud mejora tu descanso y potencia tu longevidad”, que presentó ayer en Club FARO. El pasado mes de enero mostraba en YouTube la Comunidad Raíces, un “espacio privado” –señala en un vídeo– para “compartir contenidos” dirigidos “al crecimiento personal”.

En un vídeo explicativo, detallaba que en dicho canal compartiría diferentes comentarios sobre alimentación, cuidado del cuerpo, nutrición o condiciones de salud. “Siempre con una base científica” con una parte “energética y espiritual”. El proyecto incluye webinars y un apartado de recetas. “Cada mes haremos dos diferentes. Una será una bebida (tónico, elixir, batido, zumo con propiedades medicinales) y el otro un plato” con alimentos estacionales, detallaba.