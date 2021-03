El horóscopo de hoy sábado 13 de marzo de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy sábado en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Hoy tendrás la oportunidad de asistir a una reunión social que podría darte nuevos contactos de negocio e incluso conocer a una persona que se convertirá en alguien muy especial más adelante. Siempre es bueno hacer las preguntas correctas a la persona que estás conociendo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Estás pasando por un momento triste, pero la pena ya se está comenzando a ir, ahora viene el momento de la aceptación y tendrás mucho éxito en este proceso, no te detengas en la evolución que vas teniendo en este ámbito, podría ser que el día de hoy encuentres las respuestas.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Una persona muy querida podría estar enfrentando un problema de salud, debes acompañarle el día de hoy. Tienes la posibilidad de ver a alguien que antes estuvo muy presente en tu vida, será un buen encuentro para darte cuenta de lo mucho que has cambiado con el tiempo.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Necesitas tomar lecciones de algo que te haga olvidar un poco las obligaciones, algo relacionado con el arte podría estar bien, también prueba hacer ejercicio o un taller de meditación. El trabajo viene tranquilo y sin contratiempos.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Muchas veces puedes tener en tu mente la idea de volver a lo natural y a lo más sencillo, pero no es algo fácil para quienes están muy acostumbrados a las comodidades que ofrece la ciudad, intenta tomar espacios para viajar unos días al bosque o al campo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Un amigo te pedirá que le ayudes con algo importante, involucra algo de esfuerzo físico, no le digas que no. Libra tiene un buen día, pero deberás tratar de conectar mucho más con las personas que están a tu alrededor, esa será la misión de la jornada.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Alguien muy cercano podría estar pasando por un pésimo momento económico y te pedirá ayuda, pero es probable que no puedas tenderle una mano en este momento, intenta de todas formas darle alguna especie de ayuda.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

No puedes dejar de juntarte con tus amigos, es importante verles y hacerles sentir que te interesan, recuerda que pese a la distancia siempre estarán ahí para ti. Un reunión de trabajo podría ser el momento ideal para exponer una idea que hace tiempo estás madurando en tu cabeza.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

El amor tiene para ti una sorpresa el día de hoy, no será algo muy agradable en primera instancia, pero después de darle una vuelta, podrás ver que todo estará bien. No debes bajar los brazos frente a lo que no puedas manejar aún.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Tendrás un momento muy íntimo con una persona especial, si estás en una relación, será una jornada de mucha sinceridad para la pareja, podrían haber algunas penas que se compartirán entre ustedes, esto siempre fortalece una relación.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Tienes que hace mejoras en tu casa, pero estás con poco dinero para hacerlo, puedes pedir un crédito o un préstamo el día de hoy, pero debes explorar las opciones que te ofrece el mercado, no tomes una decisión a locas sobre este tema.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

El éxito está esperando por ti, solo debes avanzar más y visualizar la meta a la que quieres llegar, no te detengas por nada del mundo en el camino que estás recorriendo, ya casi puedes saborear los frutos de tu trabajo.