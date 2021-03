El horóscopo de hoy viernes 26 de marzo de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Hay decisiones importantes que tomar y no las estás tomando. No es bueno que creas que no puedes conocer a una persona que te ha llamado la atención solo porque has tenido fracasos en tus relaciones anteriores.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tienes un momento complicado con la pareja, es probable que alguien te haga un comentario sobre su comportamiento, pero no saques conclusiones sin saber su versión de los hechos, necesitas saber de su boca primero antes de comenzar a sufrir o asegurar lo que has escuchado.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Es momento de trabajar duro por las cosas que quieres, no esperes a que se solucione todo de manera milagrosa en tu vida, no siempre vas a tener la oportunidad de mejorar todo lo que quieres, pero sí de estar un poco más atento a las cosas que comienzan a manifestarse a tu alrededor.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Los Cáncer que estén enfrentando una separación en este momento tienen todo de su parte como para salir de esta situación más rápido que tarde, es probable que tengas que hacer algunos esfuerzos para lograr resistir la tentación de querer saber de esa persona a cada momento.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No es un buen día para tomar créditos o solicitar préstamos, mejor espera un tiempo hasta que puedas arreglar la situación de otra forma. Estás conociendo a más de una persona a la vez y esto puede traerte problemas, no mientas a quienes están entrando en tu vida.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Vienen grandes cosas para ti y los tuyos, solo debes esperar y verás como todo se va dando de manera natural. El amor no está tocando tu puerta y eso te está preocupando, no te preocupes porque puede ser solo una fase, solo quiere decir que la persona correcta aún no ha llegado.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No dejes pasar la oportunidad de amar, puedes tener la opción de conocer a alguien muy bueno el día de hoy, pero podrías estar pensando en dejar pasar a esta persona por diversos motivos, no lo hagas, será algo muy bueno.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Es probable que hoy recibas una muy buena noticia de parte de tu pareja, algo que esperaba que resultara hace algún tiempo, por fin tendrá una buena respuesta el día de hoy, dale tu apoyo y siéntete feliz por su éxito.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

El amor está en un buen momento y el día de hoy podrías sentirlo así, siempre recuerda que la pasión es algo muy importante y necesitas dar rienda suelta a las fantasías que tienes con la persona que amas, encontrarás buena recepción de su parte.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Un amor no correspondido te tiene pensando, no le des más vueltas en la cabeza, no existen los amores imposibles, es solo alguien que no debe estar contigo, ya verás cómo llega pronto una nueva persona a tu vida y todo tomará sentido nuevamente.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Acuario posee un gran espíritu de lucha, por lo que no es extraño que el día de hoy deba hacerle frente a ciertas cosas que podrían pasar en su trabajo, finalmente saldrá muy bien parado del conflicto que pueda darse.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Una persona que quieres mucho está muy pendiente de ti, se ha preocupado por algo que alguien le ha contado, te lo hará saber el día de hoy, no dejes que esto afecte su relación. Quienes tienen pareja podrían estar experimentando problemas en su relación.