Los hermanos Torres: "Si comes bien, al final estarás sano"

Javier y Sergio Torres (Barcelona, 1970 ) acaban de publicar su sexto recetario de cocina, 'Come bien, no hagas dieta'. Un prometedor título para un libro en el que los reconocidos chefs han unido nutrición y gastronomía. Un manual de cocina para cambiar de hábitos alimentarios con un único objetivo, comer bien para sentirse sano. Y siempre con el 'toque Torres'. Hablamos con Sergio Torres para que nos desvele algunas de las claves de su nueva publicación.

Es su sexto recetario, ¿qué novedades aporta ‘Come bien, no hagas dieta'?

Sobre todo algo que mucha gente no tiene en cuenta a la hora de comer que es el aspecto nutricional de la cocina. Y luego también desmitificar el tema de las dietas. Nosotros somos disfrutones, nos gusta comer bien, pero comemos cosas sanas y de forma equilibrada Eso es lo que queremos transmitir y enseñar en el libro.

Comer bien contra hacer dieta, suena prometedor…

Si tú comes bien, al final estarás sano. Si haces dietas muy estrictas y haces cosas raras al final el cuerpo necesitará energía. Si no te alimentas bien pues no estarás bien. Tendrás más facilidades de enfermar o tendrás más cansancio. Es importante una buena alimentación variada y saludable.

Ustedes también son deportistas, ¿la típica dieta de muchos deportistas de plato de pasta o de ensalada, arroz blanco y pechuga a la plancha no sería lo ideal entonces?

Para mí no. Hay que comer de todo y variado.

Cuando hablamos de dieta pensamos en perder unos kilos, ¿el libro es un ‘plan Torres’ para adelgazar?

Es evidente que si tú comes bien y no comes ultraprocesados tu cuerpo va a tender a conseguir y mantener el peso correcto. No es un libro para adelgazar sino para estar bien, para sentirte sano. Luego sí que hay una serie de pautas en los menús que pueden ayudarte a adelgazar.

"No es un libro para adelgazar sino para estar bien, para sentirte sano"

El lector va a tener que contar calorías, hidratos, proteínas…

En absoluto. El libro está pensado para olvidarse de todo eso. Damos unas bases muy claras y sencillas de cómo tiene que ser la alimentación equilibrada. Nosotros hacemos el trabajo de contar los nutrientes necesarios en cada receta.

En el libro hay una evidente voluntad de ponerlo muy fácil, incluso hacen la lista de la compra…

Sí, porque hay mucha gente, y a mí me pasa a veces, que no hace la lista de la compra y al final terminas comprando cosas innecesarias.

¿Las recetas también son de fácil elaboración entonces?

Son facilísimas. Son recetas muy fáciles y rápidas de elaborar y siempre con el 'toque Torres', darles un plus, un toque alegre.

Muchas de las recetas son vegetarianas y en otras dan alternativas para hacerlas vegetarianas o incluso veganas…

Sabemos que hay mucha gente concienciada en ese sentido y les damos alternativas. Lo notamos cada día en nuestro restaurante que tenemos muchos clientes que son veganos o vegetarianos o con intolerancias y no por ello han de comer peor. Nuestro objetivo es que todo el mundo disfrute comiendo de una forma sana y equilibrada.

¿Qué importancia tiene la familia para transmitir y adquirir unos hábitos alimentarios sanos?

Mucha. Nosotros tenemos niños pequeños e intentamos involucrarlos mucho en la cocina del día a día, que sean participes de lo que vamos a comprar, a comer y a cocinar. Que lo vean todo como una fiesta.

En el libro dais 10 consejos básicos. En uno de ellos recomiendan "comprar alimentos que sean vivos y se pudran"…

Es que todo lo que esté vivo y sea fresco te va a nutrir y te va a alimentar. No vale abrir el sobre y volcar. Eso no es alimentación. La alimentación son productos perecederos con vitaminas, minerales, proteínas etcétera.

Cocinar requiere cierto tiempo y esfuerzo. ¿La falta de tiempo es el gran enemigo de la cocina en los hogares?

A lo mejor no tienes todos los días para cocinar, pero uno sí puedes rascar para hacerlo. Si elaboras las bases un día para comer durante la semana, como explicamos en el libro, luego cocinar es mucho más fácil, más rápido y más rico.

El libro está estructurado en cuatro menús semanales con sus correspondientes recetas diarias…

Así es, pero es un recetario totalmente abierto, en realidad no son 28 días. El lector puede ir mezclando y elaborar sus propios menús diarios o semanales combinando las recetas. Tiene muchísimas combinaciones. Y las recetas son muy atemporales, ideales para cualquier época del año.

Hace un tiempo tuvieron una incursión en televisión con ‘Cocina2’ y ‘Torres en la cocina', ¿hay ganas de volver a la tele?

Van llegando proyectos y propuestas la verdad. Hemos estado dos años y medio totalmente volcados en nuestro nuevo restaurante Cocina Hermanos Torres y ahora que ya lo tenemos en marcha vamos abriendo la puerta. Es muy posible que algún día volvamos a televisión.

Cuénteme el truco, ¿para freír el bacalao, primero por la parte de la piel?

Hazlo al vapor. Con un caldo corto, una verduras, un poco de vino blanco y laurel. Queda maravilloso.