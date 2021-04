El horóscopo de hoy viernes 16 de abril de 2020 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy viernes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Un momento de verdad importante será vivido el día de hoy, tu pareja podría estar pasando por una dificultad que la tiene pensando todo el tiempo en lo mismo sin darle una solución clara, es momento de entrar en acción y ayudarle a dilucidar el problema.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tienes que tomar más en serio tu profesión y a las personas que trabajan a tu lado. No tienes que estar todo el tiempo pendiente de las personas que están a tu lado, muchas veces debes tomar opciones y te verás en la obligación de dejarlas de lado un poco.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Cuida mucho más tu cuerpo. Es una buen oportunidad la que te dará una persona que quiere mucho trabajar codo a codo contigo, esto lo hace porque ha visto lo que puedes hacer y ha quedado muy interesado en tu forma de ver el trabajo y de enfrentar tu profesión.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

No debes siempre pensar que la vida te está dando un trato difícil, todos nosotros nos vemos enfrentados a cosas que nos cuesta solucionar, es preferible que pienses que son retos que debes sortear para conseguir mucho mejores cosas en el futuro.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No es un buen momento para ser una persona rencorosa, debes tener la capacidad de perdonar a quien te ha hecho algún daño, no siempre tendrás la posibilidad de darle otra oportunidad a alguien, pero este día es especial para ello.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Nunca debes dejar de intentar el éxito y lograr tus sueños, la vida se compone de ellos y se alimenta de los deseos y el empuje que levas dando. Una persona que solo busca conflicto contigo tendrá una discusión con tu persona el día de hoy.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No permitas que una persona que no tiene buenas intenciones contigo te diga lo que debes y lo no debes hacer, es probable que le hayas dado la confianza para hacer esto en el pasado, pero ahora estás en otro momento y puedes retirar lo que has entregado.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Estás pensando en comprar un artefacto que necesitas en tu hogar, pero quizás no es el momento de hacer este gasto, mejor piensa en lo que pasaría si no lo tuvieses, si la respuesta es que tu vida no cambiaría ni empeoraría, entonces no lo compres aún.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

La pareja tiene un día bastante bueno, pero es probable que haya una pequeña diferencia de opiniones a causa de algo que uno de los dos dejó de hacer, no dejen que estos problemas sin importancia los separen, siempre el amor es lo más importante.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

No esperes a que alguien tome la decisión por ti en el trabajo, necesitas mostrar tus ideas y crear espacios para demostrar que eres capaz de sacar un buen trabajo en poco tiempo, solo así tus jefes sabrá de lo que eres capaz de hacer.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Un momento muy bueno para el amor, pero no estás viendo las señales que alguien te ha estado enviando, es probable que haya comenzado a agotarse y esté mirando hacia otro lado, no dejes que esto suceda, tienes la oportunidad de conocer a una buena persona, solo debes prestar atención.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No dejes pasar más el tiempo para tomar la decisión de acercarte a esa persona por la cual sientes una gran pasión, es probable que ya se haya ido un poco de tu lado y tengas que comenzar a reconquistarlo, no tengas miedo a ello.