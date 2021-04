El horóscopo de hoy martes 20 de abril de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy martes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Estás tomando decisiones un tanto erráticas en tu vida y eso lo puedes notar, no siempre debes acertar en todo, pero no es posible que decidas fallar en todo y leíste bien, decidir fallar, ya que esto no sucede por arte de magia, necesitas comenzar a tomar más atención en lo que debes hacer y dejar de perder tiempo en la fantasía, no siempre vas a tener la posibilidad de tener las oportunidades que estás consiguiendo en este momento, no las pierdas por nada del mundo.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tienes mucho que entregar en el amor y la persona que tienes a tu lado lo sabe, es probable que el día de hoy alguien te llame la atención sobre este tema, ya que un amigo muy cercano te ha visto cómo estás tratando a la persona a tu lado en esta etapa de la vida, no cambies con el ser amado.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Tienes en tus manos la fórmula del éxito pero te estás demorando en usarla, es probable que estés comenzando a dudar de tus capacidades en este tema, no dejes que esto pase, toma acciones desde hoy para recuperar la confianza perdida.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Necesitas tomar una decisión importante en cuanto al trabajo, es muy probable que debas estar pensando en cambiar de lugar de labores, por lo que el día de hoy dedícalo para buscar un nuevo lugar para desempeñarte.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No esperes que las cosas caigan del cielo, esto le sucede a muy pocas personas y no es tu caso, si bien la suerte está de tu parte, es muy probable que necesitas hacer mayores esfuerzos para conseguir lo que quieres, no es un buen momento para descansar o tomarse vacaciones demasiado largas, tienes mucho que hacer aún en el lugar donde estás y en tu trabajo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Un momento muy bueno para quienes estén pensando en comprar una casa o cumplir un gran sueño familiar que han añorado por mucho tiempo, tienes que comenzar a ahorrar desde ya para poder lograrlo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No es un buen momento para el amor si estás sin pareja, es probable que estés un tiempo así, no te desesperes, la persona correcta llegará cuando menos lo esperes, ahí está el secreto.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Es momento de comenzar a tomar una dirección correcta sobre lo que quieres o no hacer en el futuro, es probable que estés en época de estudios y esto te estés presentando algunas dificultades, lo que es muy atendible porque siempre es una decisión complicada el tomar un camino tan importante y renunciar a otro, pero no tengas miedo, ya que es muy posible si fallas el tomar otro camino más adelante, recuerda que eres muy joven aún.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No debes siempre estar postergando todo lo que quieres hacer por lo que tienes como obligación de hacer, es tiempo de tomar las riendas de tu vida y de comenzar a ordenar tus prioridades, dentro de las cuales siempre deben estar los tiempos para hacer las cosas que disfrutas más en este mundo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Tienes que tomar una decisión importante en el amor, ya que es probable que una persona que te está gustando mucho no sienta lo mismo por ti, pero hay alguien más en tu vida que tiene toda su atención en ti y tú no has querido darle la entrada a tu corazón, piensa bien lo que quieres.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Un proyecto muy bueno te será ofrecido por alguien que tiene plena confianza en que podrás llevarlo a cabo y terminarlo de buena forma, muéstrate con el mayor agradecimiento por haber sido considerado para esta propuesta y haz tu mejor esfuerzo.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

No puedes siempre pensar que la vida tiene algo en tu contra, es por esto que debes darte la oportunidad de ser feliz de una vez por todas, no escojas el drama y la tragedia como una parte importante de tu vida, elije mejor tener la alegría y el humor para poder llevar una vida tranquila y llena de aventuras junto a persona que te aporten algo bueno y no quienes te suman en la tristeza.