10 cosas que hemos aprendido sobre violencia de género con el caso Rocío Carrasco

El caso de Rocío Carrasco, más allá de su relato personal, ha hecho que cobren protagonismo términos y conceptos sobre la violencia de género que no formaban parte habitual del análisis entre la población. Estos ponen nombre a las fases o sensaciones que viven las propias víctimas y que, en principio, no saben qué les ocurre. Pero también estas ideas son importantes para que la ciudadanía no caiga en prejuicios que puedan revictimizar a las mujeres que lo sufren. De la violencia vicaria a la luz de gas o la indefensión aprendida, repasamos 10 conceptos clave de la violencia de género que contextualizan a qué se enfrentan las víctimas.