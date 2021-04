“Ser madre compensa. Y mucho” es el lema de este año del sorteo de la ONCE del Día de la Madre que se celebra este domingo, 2 de mayo. Para celebrar un día tan especial, la ONCE ha lanzado un cupón extraordinario con el que se repartirán millones de euros en premios.

A las 21.25 horas dará comienzo el sorteo en el que el afortunado poseedor del boleto con los cinco números y la serie premiada se llevará 17 millones de euros.

Para los que no se hayan logrado hacerse millonarios con el cupón del Día de la Madre, aún tienen muchas más oportunidades, ya que también se pondrán en juego los siguientes premios:

99 premios de 40.000 euros a las cinco cifras.

900 premios de 1.500 euros a las cuatro últimas cifras.

9.000 premios de 100 euros a las tres últimas cifras.

90.000 premios de 10 euros a las dos últimas cifras.

900.000 premios de 5 euros a la última cifra.

Otros sorteos de la ONCE del domingo, 2 de mayo

Además del sorteo del Día de la Madre, también se pondrán en juego las apuestas habituales que la ONCE ofrece los domingos, como son el Súper Once y el Tríplex de la ONCE.