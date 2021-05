El horóscopo de hoy lunes 10 de mayo de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

No es bueno que dejes de responder los mensajes que te envía la persona con la que estás saliendo, si decidiste ya no verle más o no quieres seguir una relación con esa persona por cualquiera sea el motivo, dile esto a la cara.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tienes una buena oportunidad de trabajo esperando por ti, no dudes en tomarla cuando se presente durante la jornada. No es momento de tomar la opción de mudarte de casa o de ir a una nueva ciudad, es tiempo de ver la realidad como es.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Tendrás la oportunidad de conocer a alguien muy importante e influyente en lo que haces como trabajo, si tienes el momento correcto para hablarle sobre un proyecto que tienes en mente, hazlo sin miedos, podrías terminar logrando algo que esperas hace mucho tiempo.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

No hay mejor compañero que aquellos que te ayudan en momentos malos, tienes a alguien así, aprecia sus gestos. Un momento de verdad mágico podrías vivir el día de hoy con una persona que ha estado desde hace poco en tu vida.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Tienes que tomar mucha más agua por las mañanas, es una buena forma de controlar el hambre y la ansiedad. Tienes en tu grupo de trabajo alguien conflictivo y necesitas tener una conversación con esa persona, no dejes que te pase por encima y te maneje a su antojo.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Estás en un excelente momento para darte cuenta de las cosas buenas que tienes en tu vida, podría ser posible que alguien muy sabio te dé un consejo muy importante con respecto a esto el día de hoy, no dejes que se vaya la oportunidad de escucharle y de tomar en cuenta lo que tiene para decirte.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

No es bueno compararse tanto con las otras personas, especialmente con aquellas que no tienen mucho que ver con lo que somos y lo que hemos escogido en la vida, si alguien más te está comparando con otra persona que cree que es mejor que tú.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Escorpio está pasando por una excelente etapa y en esta jornada descubrirá que puede hacer todo lo que proponga, solo debe tener la confianza necesaria para lograrlo. Trabajar con alguien que admiras es algo muy bueno para nuestra vida y es probable que el día de hoy recibas una oferta laboral.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Si aún no has encontrado a alguien especial, debes tener más confianza en tus capacidades y en lo que puedes entregar en una relación. Siempre es bueno observar bien la manera en la que trabajan las otras personas, no tengas miedo a copiar algunos métodos.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Comienza a cuidar mucho más de tu cuerpo y a tomar más agua, haz ejercicio diariamente. Si alguien te debe un dinero y lo esperabas para el día del hoy, lamentablemente deberás seguir esperando, recuerda volver a cobrar lo adeudado.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Estás pasando por inocente con alguien que está jugando contigo, muchas veces debemos mirar bien quien está a nuestro lado, puede ser que la persona que estés conociendo de hace poco te esté jugando una mala pasada.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Es probable que tengas que estar mucho más pendiente de una persona que tiene un gran interés en ti y desea mucho bien para tu vida, no viene a traerte problemas, pero estás dejando de prestarle atención.