No me mira como al principio. Ya no es lo mismo de antes. Está distante. Son frases que puedes haber escuchado o pronunciado a lo largo de tu vida al hablar de una pareja. Las relaciones no son inmunes al paso del tiempo, pero ¿y si el problema no es que los años no pasan en balde? ¿Y si tu pareja se está desenamorado?

No es fácil saber qué pasa por la cabeza de tu pareja y la comunicación en estas situaciones no es que sea, precisamente, fluida. Lo normal, según explica Héctor Galván, director clínico del Instituto Madrid de Psicología, es que “al inicio de la relación exista una menor necesidad de comunicar lo negativo o aquello que nos molesta, entre otras cosas, por la sensación de euforia y felicidad que experimentamos en la primera fase del enamoramiento". Superada esa fase y con el paso del tiempo, continua Galván, "los conflictos en la pareja hacen acto de presencia, lo que a menudo puede acabar generando incomunicación o una comunicación incorrecta”.

Los cambios que notas en tu pareja pueden deberse a un enfado puntual o simplemente por que estáis avanzando a otra etapa de la relación basada más en la intimidad que habéis generado y la comprensión mutua, o, por el contrario, puede ser que se haya dado cuenta de que ya no eres la persona definitiva con la que quiere pasar el resto de su vida.

En este caso, hay ciertas señales que te pueden adelantar que tu pareja se está desenamorando de ti y actuar en consecuencia. Ya que él o ella no está siendo capaz de dar el paso y decir ‘hasta aquí hemos llegado’, tendrás que ser tú quien tome las riendas de la situación y decidir qué quieres hacer.

1. Falta de entusiasmo

No es fácil reconocerlo, pero lo notas. Cada vez que os encontráis, ya no te sonríe como antes. No se nota la emoción que antes expresaba ante cualquier perspectiva de pasar una tarde contigo o de organizar una escapada a ese pueblo en la sierra que los dos estabais deseando conocer, o por lo menos antes.

Según indica Galván, una de las primeras muestras de que tu pareja está perdiendo el interés en ti es “la disminución de la alegría o el bienestar que producía encontrarte con tu pareja”. De hecho, la alegría da paso a los sentimiento contrarios. “Sentimos tristeza, indiferencia e incluso ansiedad o aburrimiento al pensar en la pareja o pasar tiempo con ella”, añade.

Es relativamente sencillo ser consciente de estas circunstancias. Si antes se olvida del móvil durante las horas que pasabais juntos, ahora no deja de mirar su teléfono de manera insistente mientras está contigo. No te propone nuevos planes y reacciona como si le fuera a pasar un camión por encima ante los tuyos. Y notas que no te escucha. Sí te está oyendo, pero no presta ninguna clase de atención a lo que le estás contando. Es más, le aburre y da muestras de que es así.

Pero, antes de tomar una relación ante esta actitud, analiza si se debe a otra circunstancia de su vida que le está afectando o lo único que le resta las energías eres tú.

2. Adiós al contacto físico

La etapa de comerse a besos en cualquier lugar y circunstancia a llegado a su fin. No pasa nada, pero un cambio radical en la actitud de tu pareja puede ser una clara señal de que tu pareja ya no siente lo mismo por ti. “La disminución acusada o la ausencia de muestras de cariño, contacto corporal, etc”, observa el psicólogo, es un indicio claro de que algo está pasando en tu relación de pareja.

Habéis pasado de parecer un único ser de lo que os tocabais antes, a saludaros prácticamente con dos besos. Los dolores de cabeza son la excusa más escuchada para evitar el sexo y reducirlo, como mucho, a una vez por semana. La atracción física que sentíais antes que os llevaba a necesitar el contacto físico para explicar vuestra existencia ha desaparecido. Vale, eso tampoco era lo normal, pero pasar de 100 a 0 tampoco lo es.

Además de la falta de contacto físico, tu pareja ha dejado mostrar interés por tus necesidades. Eso “no significa que siempre deba estar disponible y satisfacer todas tus necesidades, pero, de base, las carencias que puedas sentir, le deberían importar”, apunta Galván. Si sientes que no es así, pregúntate por qué y hasta qué punto te sientes desatendido.

3. Te recrimina todo lo que haces

Otra señal clara de que tu pareja ya no siente lo mismo por ti, y de estar enamorado ni hablar, es que ha cambiado el tono en su forma de comunicarse contigo. No se trata tanto de que aumente el volumen de la voz (eso sería para salir corriendo), sino que los halagos, las frases de amor y las declaraciones positivas hacia todo lo que hacías y decías han dejado de existir. Por el contrario, ahora todo son recriminaciones y ofensas.

Antes eras la persona más maravillosa del mundo, no había nada que se te diera mal, todas tus frases eran ingeniosas, divertidas e inteligentes. Ahora realiza una “valoración negativa o de desprecio por tus cualidades físicas y psicológicas, rasgos que anteriormente antes le atraían o a los cuales simplemente no daba importancia”, indica el experto.

En los primeros meses de una relación, todo es maravilloso y la otra persona es perfecta. Esa idealización se pasa, pero una cosa es no vivir en ‘los mundos de Yupi’ y otra muy distinta que su única forma de dirigirte a ti sea para señalar todo lo que, en su opinión, has hecho, está mal o le molesta.

Si estás observando alguna o todas estas señales en tu pareja es hora de que tengáis una conversación. Si tu pareja se está desenamorando de ti, necesitará un lugar y momento para poder expresarlo. Si reconoce que existe un problema, “es posible revertirlo, si se tiene el deseo de solucionarlo y si sigue habiendo sentimiento y amor mutuo”. Pero, no siempre es tan sencillo, empezando porque tu pareja “no logra el cambio que necesita”, explica el psicólogo.

En estos casos, ya lo dice el refranero español, “más vale solo que mal acompañado”.