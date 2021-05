El horóscopo de hoy jueves 13 de mayo de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy jueves en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Las personas que te rodean no tienen responsabilidad en las cosas que te suceden día a día, por lo que si te sientes mal por algo en particular no dejes que eso te pase la cuenta ni trates mal a quienes han estado para ti constantemente, recuerda que es bueno siempre el tomarse un tiempo a solas antes de que la ira o la frustración te lleven a decir cosas malas a otros que no se lo merecen.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Comienza a comer sano, lo necesitas. Paciencia para realizar tus tareas será algo fundamental para la jornada de hoy, estás perdiendo la capacidad de esperar y de tener un poco de paciencia con aquello que realizas.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Una persona muy importante está buscándote hace algún tiempo, tiene la necesidad de verte, pero no le has respondido como debes, date cuenta de esto y haz una cita con ella. Si terminaste una relación hace poco tiempo, es probable que aún tengas sentimientos arraigados a la persona de antes, pero debes dejarlos, ya que tienes que comenzar a labrar un nuevo camino para ti, alguien nuevo llegará y si sigues con tu mente y tu corazón atados al pasado, no serás capaz de verle, mucho menos de conocerle como debes.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

El amor de pareja está muy bien, pero la persona que amas podría estar presentando ansiedades con respecto a algo que espera hace mucho y no se concreta, dale todo tu apoyo. Si estás a cargo de un grupo, es momento de darles un incentivo por su trabajo, no puedes dejar que siempre el esfuerzo valga lo mismo, necesitan recibir algo más por el trabajo extra.

Leo (23 julio al 22 agosto)

El amor necesita ser explorado en todas sus formas, es probable que la persona que quieres en este momento o en quien has puesto tu atención, no quiera formar algo serio aún, no dejes que esto te derrote, necesitas encontrar formas de conquistarle.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Una situación engorrosa podría ser el punto débil del día, no dejes que otros te involucren en algo que no quieres tomar parte, tampoco te metas tú por tú cuenta en el asunto, necesitas tomar distancia, ya que podrías salir mal de este conflicto.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Estás en el camino correcto, solo debes comenzar a ver lo correcto que estás haciendo y los errores que puedes estar cometiendo, no dejes que la vida te ponga tantos obstáculos, recuerda que tienes el poder de cambiar de rumbo si así lo deseas, nadie te está poniendo una pistola a la cabeza para que sigas por un camino determinado, si necesitas hacer cambios o tomar riesgos, simplemente hazlo y ya.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

La persona que quieres no tiene el mismo interés en ti, es probable que lo que le haya pasado contigo haya sido algo pasajero, por lo que no te preocupes por esto, cuando dos personas no deben estar juntas se nota, solo que a veces nos empecinamos en que así sea porque no queremos que nos rechacen.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No dejes de hacer lo que debes, no siempre podrás confiar en que todo saldrá bien por sí solo, a veces es bueno que hagas cosas importantes para lograr que las cosas pasen como tú has decretado de antes. No es bueno que sigas insistiendo a una persona que no te corresponde de la manera que tú quieres, es probable que tengas que hacer demasiados esfuerzos y al final no terminará en algo bueno para ti, no dejes que después de un tiempo veas que todo lo que hiciste no sirvió de nada.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Necesitas tomar acciones con respecto a una situación poco alentadora que se ha dado en la pareja, es probable que las persona a tu lado esté teniendo dudas con respecto a ti, quizás le han dicho algo que le ha hecho crear confusiones, tendrás que poner todo de tu parte para darle mayor seguridad.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Necesitas dejar de pensar que la persona que quieres conquistar es inalcanzable, si sigues teniendo a esa persona de esta forma en tu mente, no podrás dar el paso que necesitas para abordarle y así descubrir si tus sentimientos son correspondidos o no, recuerda que no existen los amores imposibles, solo personas que no son afines.

Te puede interesar: Sociedad Horóscopo maya: Descubre tu signo del zodiaco y qué animal eres

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Posibles dolores musculares por la noche te darán la alerta de algo que puede estar complicando tu salud, no será algo grave, pero debes ir a un especialista. No tienes que tomar decisiones que no sientes correctas, es mejor mantenerte de la forma que estás ahora pero con tu mente tranquila.