Si te preguntaran qué es el amor, ¿qué responderías? Para muchas personas se trata de algo que no tiene definición y que tiene una duración concreta en el tiempo, para otras abarca esa primera etapa de ilusión y ganas que, poco a poco, llega a una estabilidad. La definición puede ser muy variada pero, ¿qué pasaría si te preguntaran qué es el amor inconsciente? Este tipo de amor es el que va más allá de la consciencia, es decir, un tipo de amor que puede moverse por los sueños, por los instintos y, cómo no, por el área de los deseos. Eso sí, lo que puede ocurrir es que nuestra consciencia no puede acceder a este tipo de amor y esto puede hacer que tomemos decisiones con las que podemos no estar de todo de acuerdo.

“Ahora bien, alguna vez te has preguntado, ¿por qué se presentan en nuestras vidas personas que nos atraen profundamente, pero que al mismo tiempo son la esencia de nuestras frustraciones? Quizás porque hay aspectos inconscientes que nos llevan a esa atracción, que podría posteriormente convertirse en un amor inconsciente”, explican desde La Mente es Maravillosa. Esto puede hacer, por tanto, que no sepamos cuáles son los motivos de que alguien nos atraiga, simplemente sentimos ese amor y esa atracción profundamente en nuestro interior, como si fuera una respuesta física.

Como explicábamos antes este amor inconsciente nos puede hacer tomar decisiones con las que no estemos del todo de acuerdo pero, a su vez, nos puede llevar a arriesgarnos, a improvisar, a dar pasos que nos pueden dar oportunidades de innovar o de probar cosas nuevas. Con lo cual, este amor inconsciente tiene una parte positiva. Recalcamos esto para que no todo sean malas noticias pero lo ideal es, en primer lugar, detectar si estamos experimentando o no dicho amor. Hay unas características que lo representan.

Ideal

Idealizar a alguien no es bueno en ningún caso. Ponemos expectativas sobre las personas y si no las cumplen, sufrimos. Como dicen en la misma web, “un rasgo de este amor es cuando sobreestimamos a alguien, para apaciguar lo que nos aqueja”.

Suplencia

Este amor busca satisfacer unas necesidades que no eres capaz de ver, con lo cual queremos que dicha persona rellene un hueco que provocan esas necesidades.

Instintivo

Para detectarlo puedes fijarte si eres capaz de ver o no cuál es el origen de dicho amor. Si es algo que sientes sin explicación seguramente lo estás experimentando.

En definitiva amar inconscientemente “va más allá de lo que vemos en la realidad”. Es un tipo de amor que viaja internamente y que se gesta, también, en el interior. Es posible que haga que te confundas pero si consigues detectarlo podrás saber por qué reaccionas de tal manera y tomar decisiones a partir de ello.

