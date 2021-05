Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Israel, Polonia y ahora Hungría. Estos son los países en los que ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en los espacios exteriores. Un paso más en el camino para superar la crisis del coronavirus que ha provocado ya más de 165 millones de contagios y casi 3,5 millones de fallecidos en todo el mundo.

Australia

Australia, uno de los países con mayor éxito en la lucha contra la pandemia de coronavirus, ha sido también uno de los primeros en dar el visto bueno a la supresión de la mascarilla. Los confinamientos y el cierre de fronteras han permitido que la nacioón controle la propagación del patógeno y comenzó a aliviar las restricciones desde el pasado mes de enero. Sólo el estado de Victoria ha tenido que volver ocasionalmente al confinamiento por rebrotes del virus.

Estados Unidos

Los estadounidenses completamente vacunados del covid-19 no tienen que llevar la mascarilla al aire libre a menos que se encuentren en espacios concurridos y rodeados de desconocidos. Los Centros de Prevención y Control de la Enfermedades (CDC) dieron a finales de abril un paso más para acercar al país a la normalidad ante el progreso de una campaña de vacunación. La nueva normativa, que no pasa de ser una recomendación, también autoriza a las personas no vacunadas a prescindir de la protección al pasear, salir a correr o en bicicleta con miembros del núcleo familiar.

Y ante esta golosa recomendación, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que permitirá que las personas completamente vacunadas no lleven mascarillas en la mayoría de los lugares. "A partir del miércoles, el estado de Nueva York adoptará la nueva recomendación de distanciamiento social y mascarillas del CDC para las personas vacunadas", ha tuiteado Cuomo. "Las personas no vacunadas deberán seguir usando mascarilla", ha matizado.

Reino Unido

Los británicos tampoco tienen que llevar la mascarilla puesta al aire libre desde el 22 de abril. No obstante, el primer ministro británico, Boris Johnson, pidió este domingo una "dosis de precaución" de cara al retorno este lunes de los contactos sociales en el Reino Unido, ante la inquietud por la propagación de la variante india de la covid.

El Reino Unido vuelve además a permitir desde el lunes 17 de mayo los viajes al extranjero, una de las medidas del nuevo paso en la desescalada, que incluye además la reapertura de la hostelería en interiores y de los teatros, después de que el país mantuviera un confinamiento desde principios de año.

El caso de Gibraltar demuestra en pocos metros la postura diferente de dos territorios respecto a la mascarilla, el británico y el español. En La Línea de la Concepción hay que llevar la mascarilla en todo momento, una vez que se cruza la frontera y se pasa a territorio británico no hay que llevarla.

Israel

En el país hebreo ya están libres de mascarillas. El ministro de Salud de Israel, Yuli Edelstein, anunció que a partir del 18 de abril ya no será obligatorio usar mascarilla al aire libre en el país. La decisión se ha tomado basándose en las recomendaciones de expertos. Israel fue uno de los primeros países del mundo, en la primavera de 2020, en imponer la mascarilla sanitaria en los lugares públicos. La exitosa campaña de vacunación ha sido determinante ahora para relajar esa medida. Actualmente el 53% de su población de 9,3 millones de habitantes ya ha recibido las dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech.

Polonia

Desde el 15 de mayo, los polacos tampoco están obligados a llevar la mascarilla en los exteriores. El Gobierno polaco anunció días antes que comenzaba su plan de desescalada después de un descenso de las cifras de covid en el país "gracias a nuestro comportamiento responsable y a un número cada vez mayor de personas vacunadas", como han dicho las autoridades.

Hungría

Hungría es el último país que se suma a suprimir la obligación de llevar puesta la mascarilla y levantará la mayoría de las restricciones restantes de covid-19, incluido el toque de queda nocturno, tan pronto como el número de vacunados alcance los 5 millones. Y espera hacerlo este fin de semana, asegruó el viernes a la radio el primer ministro Viktor Orban, informa Reuters.

Orban dijo que ya no se necesitarían mascarilla en lugares públicos y que se pueden realizar reuniones de hasta 500 personas al aire libre. También se permitirán bodas con hasta 200 personas presentes.