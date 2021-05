El horóscopo de hoy lunes 24 de mayo de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy lunes en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries tendrá muy buenas experiencias en este ámbito durante la jornada, es probable que comience desde temprano en la mañana el amor que tienes con tu pareja, si estás sin algún compromiso formal, entonces recibirás una agradable sorpresa.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

No dejes que esa persona que estás conociendo sea poco honesta contigo, debes siempre dejar en claro que lo más importante para ti en este tema es la verdad y la sinceridad. Un momento muy bueno para quienes estén buscando invertir en un negocio.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Los solteros disfrutarán de una hermosa cita con alguien que están conociendo hace poco. Aun así no le hagas caso ni tampoco reveles lo que te han dicho, no te gustaría que te hicieran eso a ti.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

No es importante la pelea que tendrás con tu pareja, no agrandes el problema, deja que fluya por sí solo. No es bueno que pienses que todos tienen el deseo de atacarte todo el tiempo, no debes comenzar a crear conflicto con las personas que convives.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Tienes la posibilidad de asistir a una cena formal el día de hoy, intenta vestir de la mejor forma. Pasear por el parque, ir a caminar cerca de un lago o por la orilla del mar siempre viene bien, sobre todo cuando te sientes un poco perdido en tu camino.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Es probable que seas una persona muy fiel y que no tengas intenciones de engañar a tu pareja, pero si te has enterado últimamente de un desliz que ha tenido la persona que tienes al lado, es muy probable que por querer equiparar las cosas quieras cometer algo que no estaba en tus planes.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Tienes que hablar claro con la persona a cargo del lugar donde trabajas, es probable que te estén pasando por encima en algunas cosas o que no se estén respetando acuerdos que se tomaron en un principio.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Para Escorpio será una jornada especial, debido a que será un día donde podrás explorar tus deseos internos y escuchar más lo que quieres en tu interior. En el trabajo, es probable que tus compañeros tengan las ganas de hacer en el día de hoy una reunión informal.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Una jornada un tanto triste para Sagitario, es probable que recibas una mala noticia el día de hoy, que te hará sentir un poco mal, pero no te preocupes, recuerda que siempre después de la tormenta sale el sol.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Si tienes deseos de realizar un viaje, comienza hoy a hacer preparativos para ello, si tienes pareja, podría ser una buena aventura para ambos y les permitirá fortalecer la relación aún más. Hoy es un día para aprender una gran lección de vida para Capricornio.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Deja salir la rabia que tienes en el interior, no es bueno que siempre estés pensando en las cosas malas y que esto te haga sentir mal todo el tiempo, muchas veces es bueno que dejes salir lo malo que sientes, busca una manera saludable de hacerlo sin provocar daño a otros.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Necesitas comenzar a hacer cambios positivos en tu vida, no dejes que todo se vea negro frente a ti, es necesario comenzar a ver lo lindo que tiene para ofrecerte el mundo que te rodea. Es probable que hayas descubierto una mentira que alguien haya dicho.