La increíble transformación física de Michelle, una joven que sufría obesidad mórbida

Si el cambio físico de Rosa López, la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, te dejó sorprendido, espera a conocer el caso de Michelle, la joven detrás de la cuenta de Instagram @michobabyy.

Esta mujer, que de niña ya era obesa, sufrió varias hospitalizaciones siendo adolescente y su obesidad mórbida ponía en riesgo su salud. Entonces decidió cambiar radicalmente su vida. En 3 años logró perder 65 kilos. Para ello cambió su alimentación, empezó a realizar ejercicio y se sometió a una operación. El resultado habla por sí solo. Hoy, esta veinteañera es una estrella en las redes sociales y ha hecho de su vida una historia de éxito.

"Nunca pensé que llegaría tan lejos. No pensé que la remoción de piel fuera real, no sabía que realmente lograría lo que hice. Sé que tenía muchas ganas de perder peso. Sé que estaba trabajando lo más duro que pude, porque ese era mi verdadero objetivo. Sabía que sería cambiar como del día a la noche. Sabía que me haría responsable porque eso es lo que se necesita. Sabía que llegaría a algún lado, lo sabía porque quería ver a dónde podía ir, pero ESTO, esto está más allá de mis sueños y de verdad, lo que me esperaba del otro lado. Pero eso se debió al compromiso, a trabajar más duro y a hacer todo lo posible para mejorar mi vida. Casi como si el universo me pusiera la guinda encima", explica la joven.

"No lo piense demasiado, hable con un médico, no intente seguir las dietas que prometen resultados rápidos, haga un tablero de Pinterest de alimentos, prepare las comidas, guarde tiempo para el gimnasio, conviértase en prioridad y no escuche a cualquiera. Mi familia estaba en contra de todo lo que hice para llegar aquí. Ninguno de mis amigos sabía lo que estaba haciendo. Es un viaje solitario pero sales mejor y nadie puede decirte una mierda. ¡Concéntrate y disfruta del dolor! Es temporal", añade.

"No necesitas nada de lo que ves en las redes sociales para ayudarte a perder peso, te necesitas a ti mismo", concluye Michelle, que hoy en día trabaja como entrenadora deportiva.