Que levante la mano

La cultura y la contracultura se necesitan mutuamente, del mismo modo que la tradición y la vanguardia. La vanguardia es la tradición preñada de la subjetividad del usuario. Avanzamos así: añadiendo a las ruedas un motor para convertir la carreta en automóvil. ¡Pobre de la cultura que no disponga de una contracultura! Se secará irremediablemente, desaparecerá, devendrá en una lengua muerta. Pero pobre también de la contracultura que no se enfrente a una tradición. Se limitará a dar puñetazos al aire. He conocido, en algunos talleres literarios, alumnos que no leían “para no dejarse influir”. La expresión daría risa si no resultara tan dramática. Que alguien, a estas alturas, pretenda partir de cero e inventar la literatura (o la química orgánica, da igual) resulta patético.