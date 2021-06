Si siempre soñaste con saber cómo sería tu aspecto en películas como "Up" o "Ratatouille", ahora Snapchat lo hace realidad. El novedoso filtro Cartoon 3D Style te transforma en un personaje de Pixar con un resultado que a los usuarios ha enganchado: 215 millones han interactuado con el nuevo efecto, el cual ya cuenta con más de 1.700 millones de vistas.

La tendencia ha copado las principales ventanas de las redes sociales como Instagram, Tik Tok o Twitter. En menos de una semana hemos podido observar cómo grandes influencers han jugado con un filtro que te permite emular escenas de películas como "Enredados". Pero no es un filtro exclusivo, en sencillos pasos puedes descargar la aplicación y obtener el efecto animado.

¿Cómo descargar el filtro de Pixar?

La vida es mucho más divertida si existe un filtro en el que puedas imitar el "Let It Go" como Elsa de Frozen o cocinar como Alfredo Linguini, el chef de Ratatouille. Tanto para Android e iOS, la aplicación Snapchat es totalmente gratuita.

Tras su descarga, y ya dentro de la app, toca en el emoji de la cara sonriente que se ubica en la parte superior derecha de la pantalla y tras ello clica en la lupa para explorar. Una vez aparezca la lista de los filtros, clica en "buscar" y escribe el filtro de moda: Cartoon 3D Style.

La primera opción será el destino y sobre todo el comienzo de un viaje hacia el mundo animado gracias a la inteligencia artificial.

Puedes descargarte la app aquí.