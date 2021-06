Las madres de los niños que tengo en consulta habitualmente tienen «miedo» al verano al ser un período en el que es difícil conseguir que el niño mantenga ciertos hábitos y rutinas adquiridos durante el año, más si cabe después de un año tan atípico. Cuestiones como las obligaciones diarias, el repaso escolar o respetar ciertos horarios se hace complicado en vacaciones, siendo a veces un foco de estrés familiar y de malestar. Es por eso que os propongo un sistema muy sencillo para conseguir estos objetivos: esta ficha para fomentar hábitos positivos y rutinas durante el verano para que este reto sea un poco más sencillo.

La ficha tiene la forma habitual de una economía de fichas en la que los padres seleccionan 3-4 conductas positivas que quieran incentivar en los niños. Es importante que estas conductas sean específicas («ser ordenado» no es tan específico como «dejar la habitación recogida después de jugar»). Tras esto, se elige un premio que al niño le gustaría tener y el número de puntos necesario para conseguirlo y se pega la ficha en un lugar visible de la casa como por ejemplo el frigorífico o el tablón de corcho de la habitación del niño, si es que tiene. Cada día se marca junto al niño en la ficha si ese hábito ha sido realizado correctamente (2), a medias (1) o no ha sido realizado (0). Es importante que sea junto al niño para que el juego sea más motivante para él. Al acabar la semana se suman los puntos y se canjean por el premio si es que se han conseguido los suficientes; si no, ha de esforzarse más la semana siguiente.

Se recomienda que al principio los puntos necesarios sean pocos para así asegurar que el niño lo consigue y se «enganche» al juego. Para mantener la motivación, podemos cambiar los premios cada ciertas semanas, así como los comportamientos que queremos conseguir en el niño.

Obviamente cada semana hay que utilizar una ficha diferente, así que si ponéis la foto del niño os aconsejo que lo hagáis con adhesivo para ir pegándola en cada una de las fichas semanales.

Espero que esta pequeña idea os ayude a pasar mejor el verano y sobre todo a conseguir que vuestros hijos no desconecten del todo de sus responsabilidades diarias durante las vacaciones, y que recuperen aquellas que hayan perdido durante este año por culpa del Covid-19.

¡FELIZ VERANO!

Canal de telegram donde voy colgando cosas para padres:

JONATAN MOLINA – PARA MADRES & PADRES.

También dudas y cuestiones en: Twitter: @jonatan_mt

Facebook: Jonatan Molina –

Psicólogo Instagram: joniii91