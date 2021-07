Naim Darrechi, un influencer y cantante mallorquín, se ha convertido en el protagonista de encendidos debates en las redes sociales debido a una entrevista en la que confiesa que engaña a las chicas con las que se acuesta al decirles que es estéril para "justificar" así no usar preservativo y eyacular dentro durante sus relaciones sexuales.

El joven, que cuenta con más de 25 millones de seguidores en sus redes sociales, admite en una entrevista viralizada en TikTok que "me cuesta mucho con condón y por eso no lo uso. Hasta que un día digo: 'es raro que no haya dejado embarazo a ninguna tras tantos años', así que voy a empezar a acabar dentro siempre, sin ningún tipo de problema".

El entrevistador, Mostopapi, otro influencer, se quedó de primeras estupefacto, pero acabó riéndole la ocurrencia: "¿Cuando acabas dentro ellas no te dicen nada?", le preguntó. Y Naim Darrechi le contesta: "Sí, pero bueno, les digo que tranquilas, que soy estéril. Tú tranquila, que yo me he operado para no tener hijos, y cuando me llegue el hijo, bendito seas". El joven admitió que no se ha hecho la vasectomía.

El Ministerio de Igualdad ha pedido a la Fiscalía que le investigue al considerar que puede haber menores de edad entre las "víctimas".

Por suerte, no todos los influencers son iguales. Ibai Llanos ha querido expresar su opinión sobre toda esta polémica. "No me puedo creer que haya subido eso (en alusión a Mostopapi). Nadie controla lo que el otro dice, pero si ves que ha dicho eso, que es un tema con el que no se puede bromear, no lo subas. Y lo peor es que no era broma".

Sinceramente es mi padre y tenemos suerte de que sea uno de los mayores referentes para la juventud de hoy en día. pic.twitter.com/fmB9oW1Mbj — Iván (@_Hinxta) 12 de julio de 2021

Después de toda la polémica, el propio Naim ha querido disculparse por su "inconsciencia": "Es una locura que he dicho y que no es cierto, que ojalá que nunca hubiera salido, ojalá se hubiera cortado y ese trozo nunca hubiera estado. Perdón, mi culpa, y todo lo que digáis sobre eso tenéis razón. Ha sido una cagada".

Top número 1 de peores disculpas: Naim Darrechi. pic.twitter.com/0CyVjir4mZ — Reina de Genovia (@ArihannaG) 12 de julio de 2021

Todos los jóvenes deben ser conscientes de la importancia del uso de profilácticos a la hora de mantener relaciones sexuales, no solo para evitar embarazos no deseados.