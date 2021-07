El horóscopo de hoy jueves 15 de julio de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy, en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries está experimentado la vida desde el cansancio en todo ámbito, lo que te hace cometer algunos errores que debes comenzar a reparar. Si te encuentras en pareja, es momento de dar vuelta las cosas y aceptar que tu pareja se haga cargo de algunas tareas en el hogar y con respecto a las finanzas.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Existe gente en tu vida que está pidiendo a gritos que la escuches o la atiendas, no dejes que la carga laboral o el estrés del día a día te aleje de tus seres queridos, siempre debes dar un espacio a la gente que te presta atención cuando tienes un problema.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Una jornada provechosa para Capricornio. Podrás desplegar toda tu creatividad en algún nuevo proyecto o un pasatiempo ligado al mundo artístico, sino cuenta con uno, ve pensando en tomar un curso de actividades manuales.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Estás mirando hacia el lado incorrecto. Hay posibilidades excelentes para ascender en el trabajo, pero no estás logrando ver donde debes apuntar. Pide consejo a alguna persona que lleve más tiempo que tú y que sea de tu confianza, podrías sorprenderte con la buena disposición que tendrá para ayudarte y hacerte mejorar en lo que estás fallando.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Tomar en cuenta los consejos de los demás, especialmente de nuestros seres más queridos, será el reto del día de hoy. Recuerda que hay personas que te conocen muy bien y saben lo que te molesta y lo que no, por lo que tendrán tino en decirte lo que has estado haciendo mal.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Libra experimentará la gracia de ser popular en el trabajo y entre sus amistades el día de hoy. Invitaciones de amigos pueden llegar, por lo que si te encuentras con tiempo puedes asistir a la que más te resulte atractiva.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Etapa de cambios, de comprensión con el medio que te rodea y de aprender a conocerte mejor. Necesitas un tiempo a solas y es importante que te tomes el espacio. Si la relación de pareja anda mal, puedes revivir la pasión el día de hoy transformado tu cuarto en un nido de amor.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Darse momentos de descanso es importante, pero no abuses de ello. Estás en una etapa que no puedes permitirte el descansar tanto, ya que puedes perder mucho del camino recorrido y del esfuerzo que has hecho durante tanto tiempo para conseguir lo que hoy tienes.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Aceptar a los demás tal cual son presenta algunas dificultades, sobre todo para alguien que es exigente. Precisamente estás en este periodo, donde estás pidiendo demasiado de los demás. Recuerda que todos somos seres humanos y podemos equivocarnos, no pidas que las personas que están a tu cargo en tu trabajo se sobrecarguen de trabajo, también tienen familias y deben pasar tiempo con ellas.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

La vida es como un rompecabezas que se va armando de a poco, si sientes que hay piezas importantes que están faltando en el diseño, es importante que aprendas a identificar cuáles son y cómo conseguirlas.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Volver a la infancia aunque sea solo por un momento no enseña una invaluable lección, disfrutar de las cosas más simples de la vida sin tantas complicaciones. Aplica este consejo el día de hoy, quizás es tiempo de volver a jugar a eso que te gustaba cuando eras pequeño, visitar el lugar donde creciste o enseñar a tu hijos, si es que los tienes, como divertirse con la simpleza y belleza de la naturaleza.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Buen día para los Piscis, se darán cuenta porque andarán contentos caminando por la calle, ni siquiera el tráfico les molestará. Esto se debe a que están tomando consciencia sobre los buenos aspectos de su vida y que todo está encajando perfectamente.