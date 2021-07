El 40% de los hombres en España son consumidores de prostitución

"Desde Daniela Oblatas se seguirá trabajando con las mujeres y sensibilizando sobre qué pasa con ellas en el sistema prostitucional, pero hay que pasar la pelota al tejado de los hombres, que tienen que empezar a asumir responsabilidades y plantearse por qué hay un dato como el que el 40% en España digan abiertamente que son consumidores de prostitución sin caérseles la cara de vergüenza”, señaló ayer Begoña Vera, responsable de las Jornadas sobre la trata con fines de explotación sexual, quien destacó la elección de las fechas del 22 al 24 para llevarlas a cabo porque coinciden con el Día Internacional de la Trata. “Una vez más Daniela Oblatas quiere generar un espacio de sensibilización e incidencia política, que es en una gran parte, lo que hacemos anualmente. El año pasado hubo 1.200 personas que participaron online por las restricciones de la pandemia y este, será muy fácil inscribirse”.

Las jornadas se titulan La demanda o ¿el derecho a prostituir de los hombres? Según Vera, uno de los ponentes de septiembre, Peter Szil, decía que “tenemos que dejar de hablar tanto del derecho o no de las mujeres a prostituirse cuando eso no es lo importante, porque se trata de un problema social el de la explotación del cuerpo de las mismas que no generamos, pero del que pagamos las consecuencias”. La pregunta que hay que plantearse es ¿por qué los hombres se creen con derecho a prostituir el cuerpo de las mujeres? Todos los hombres tendrán que decidir qué lugar ocupan, si están del lado de la justicia social o no. En la página web www.jornadastratadaniela.com se contiene toda la información de las jornadas y ponencias.