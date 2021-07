El horóscopo de hoy sábado 31 de julio de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy, en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco.

Recuerda que los astros ofrecen solo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Un día positivo para realizar actividades al aire libre, lo necesitas hace tiempo, ya que has estado demasiado encerrado en ti mismo y en tu trabajo. El amor no tiene por qué esperar más, estás listo para volver a enamorarte y a entregarte a una relación.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

Necesitas de manera urgente madurar ciertos aspectos de tu vida, especialmente a los que tienen relación con el amor. Si tienes una pareja, deja de comportarte como una persona que tiene miedo.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Resignarte antes los cambios o las situaciones adversas de la vida no es lo ideal, nunca lo ha sido y nunca lo será. Si bien los cambios son necesarios y positivos, existen tipos de transformaciones en la vida, sobre todo las que no podemos manejar, que vienen a derrumbar lo que has construido.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Una vida llena de alegría es un estado ideal para todos, pero lamentablemente debemos aprender que los estados malos por los que pasamos son necesarios y esto es precisamente lo que estás viviendo en el día de hoy.

Leo (23 julio al 22 agosto)

Un camino nuevo comienza a abrirse para Leoy esto es particularmente bueno para ellos, ya que es probable que hayan estado esperando este momento hace un buen rato. La vida parece llena de oportunidades para quienes nacieron bajo este signo y es que en el amor todo sonríe.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

No dejes que otros decidan por ti el día de hoy, tienes en tus manos el control de tu vida y de lo que quieres, si dejas que personas equivocadas se entrometan demasiado en tus asuntos podrías terminar lamentándote y no tendrás a quien echarle la culpa más que a ti mismo.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Libra tiene una tarea el día de hoy, no dejar que la pereza lo tome y le impida cumplir con sus labores y sus objetivos. Existe un momento para todo y no es la ocasión para descansar. No dejes que la vida te pase por encima.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

El camino que has trazado y en el cual has invertido dinero, tiempo y esfuerzo puede estar viéndose no tan brillante como lo proyectaste en un principio. Comienza a escuchar lo que quiere tu corazón con respecto a esto.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Existen metas en tu vida que no has cumplido y el día de hoy resentirás eso, además te darás cuenta que has invertido mucho tiempo en cosas innecesarias, si necesitas comenzar de nuevo, date el tiempo para buscar el lugar ideal para hacerlo.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Estás pasando por una etapa en que te sientes poco comprendido dentro de tu entorno, no sigas este camino porque podrías terminar teniendo muchos conflictos con las personas que te rodean, opta por concentrarte en lo que te hace bien y en las personas que puedes confiar y querer libremente.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Las cosas se están dando bien para Acuario, pero algo en su interior le está haciendo dudar de este repentino éxito, no te asustes cuando veas los frutos de tu trabajo, ya que eso no significa que luego vendrán tiempos malos.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Conflictos internos pueden estar provocando en Piscis una suerte de confusión con respecto a su exterior y las personas que le rodean. Diversas situaciones que puedes haber enfrentado te han llevado a estar en una etapa poco clara de tu vida.