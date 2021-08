40 semanas de cine

La Semana de Cine de Villena arranca su edición número 40, y lo primero que me viene a la cabeza es la primera de ellas, en 1982, todavía sin Casa de la Cultura (Kaku) y con cuatro salas de exhibición en la localidad, los cines Imperial, Cervantes, Avenida y el Teatro Chapí. El evento pasó por los dos primeros.

A lo largo de la provincia y de la Comunidad hay festivales, llamémosles, con presupuesto más o menos holgado, y otros como le de Villena, de una humildad rayana en lo austero. No es festival propiamente dicho porque no reparte premios, pero sí es fiesta del cine, y fiesta larga, que se prolonga durante 17 días consecutivos de proyecciones, conciertos y actividades. Además, otros con la solera de Medina del Campo se siguen denominando Semana de Cine.

A diferencia de los que sacan pecho con que han tenido muchísimos miles de espectadores, he consultado datos fehacientes de 2019, y Antonio Vicente Martínez García, alma mater del ciclo, me ha confirmado que accedieron a las salas 3.000 espectadores. Pero, ojo, que existe un detalle importante: la entrada para ver cada película costaba 6 euros. Y allí no se cuela nadie. Que me demuestren en qué Festival, empezando por València capital, encuentran a 3.000 espectadores que hayan pagado esa cantidad por asistir a las proyecciones y después hablamos.

Porque unos tienen la fama, como siempre, mientras otros cardan la lana. Y si no que se lo digan a Miguel Herrero Herrero, que acaba de celebrar la décimoquinta edición del Festival Internacional de Sax, otro de los eventos humildes, aunque este con premios. Él, como yo, los iniciamos recién cumplidos los 20 años. Sin cobrar ni una peseta ni un euro. Cosas de la pasión.