Los aceites esenciales componen todo un universo de aromas que va más allá de la gratificante percepción sensorial.

También se asocian con ciertas propiedades terapéuticas que les hacen, por ejemplo, fundamentales en masajes o tratamientos ligados a la aromaterapia.

De entre los artículos seleccionados, hemos destacado en primer lugar una caja de seis unidades de la marca Anjou por contener una buena muestra de los aceites más usados, cien por cien naturales y a un precio muy económico.

Es común que este tipo de aceites se confundan con los de tipo vegetal como son el de jojoba, argán, coco o almendras. Sí hay que dejar claro que estos sí que pueden actuar de portadores de los esenciales.

¿Qué son?

Los aceites esenciales son concentrados de materia prima vegetal, intensamente aromáticos, no grasos, volátiles y ligeros obtenidos directamente de plantas, raíces, flores, hojas, árboles…

Es pues un compuesto químico natural que podemos utilizar como remedio casero en numerosas situaciones.

Qué propiedades tienen

Son muy numerosas. También sus beneficios siempre y cuando se opte por aceites que sean 100% naturales. Por tanto, en lo posible mejor que se eviten productos con aditivos.

Destacamos las siguientes propiedades:

Calmantes.

Antisépticas.

Antifúngicas.

Estimulantes.

Regeneradoras o relajantes.

Cómo se usan

Inhalación: La gran mayoría. Se puede usar un difusor o añadir unas gotas de agua caliente al aceite para inhalar el vapor. Esta suele ser una de las formas más seguras de hacer uso de los aceites (aromaterapia).

En la piel: Hay que dejar claro que la mayor parte no se pueden aplicar directamente sobre la piel. No obstante, hay algunos que, una vez diluidos en otros aceites o agua, ya no resultan perjudiciales al contacto directo con el cuerpo. Los aceites esenciales de lavanda, manzanilla y árbol de té sí se pueden aplicar de manea directa sobre la piel. En todo caso, antes consultar. Su función en esta modalidad es hidratar y nutrir en profundidad para evitar la sensación grasa en la piel.

Ingeridos: Los aceites esenciales se pueden ingerir en forma de píldoras. En este caso siempre previo paso por un especialista que prescriba y determine la posología.

¿Son para todos los públicos?

En principio sí, incluidos niños. Incluso pueden resultar beneficiosos en tratamientos para mascotas que puedan tener picazones o estrés.

La única excepción sería en mujeres embarazadas. Como regla general, no se deben usar en los tres primeros meses de gestación.

Tampoco se aconsejan para bebés ni durante la lactancia. Hay un grupo específico, como sería el de las personas con asma, que demandan una consulta previa a profesionales.

Qué tipos hay

Hay una amplia variedad. Destacamos aquí los más comunes con sus correspondientes propiedades específicas:

Lavanda: calmantes y relajantes Limón: eficaz para levantar el ánimo Enebro: calmantes, antinflamatorias y relajantes Menta: eficaz frente a dolencias Bergamota: calmantes y eficaz contra el insomnio Azahar: relajantes y regeneradoras Romero: calmantes e hidratantes Árbol de té: antinflamatorias y antisépticas

Qué tener en cuenta

Aroma: Factor fundamental como es obvio y más si lo que se busca con carácter prioritario es tener el hogar bien aromatizado.

Va en gustos, pero hay que tener en cuenta que hay aromas de una intensidad que deberán ser diluidos en mayor o menor cantidad de agua.

Entre los más populares, sin duda, el de lavanda y también el de azahar o el de árbol de té.

Naturales: Al tratarse de productos que, en algunos casos, entrarán en contacto con zonas tan delicadas como la piel es fundamental comprobar que sean totalmente naturales.

Los químicos y aditivos son factores de riesgo para sufrir irritaciones o alergias. Como aspecto más práctico, si figura el sello AEBBD (Aceite Esencial Botánica y Bioquímicamente Definido) será un buen síntoma.

Propiedades terapéuticas: Como ya hemos avanzado, cada uno de ellos tiene unas propiedades orientadas a determinadas funciones.

La planta de dónde se extraen marca los beneficios que tendrá para concretos aspectos como puede ser el hogar, la piel, el cabello e incluso si tenemos mejor o peor ánimo.

Recipiente: Es recomendable que sea bastante opaco debido a que la luz pude perjudicar sus propiedades.

Si es de cristal todavía mejor ya que, como material, conserva de manera mucho más eficaz los aceites esenciales.

Tampoco es asunto menor el diseño del tapón ya que tiene la misión de dejarlo bien cerrado.

Elementos tales como el oxígeno, la luz o la humedad podrían deteriorarlos. Si no se usa, lo más aconsejable es guardarlo en un lugar fresco y seco que esté lejos de la luz solar.

Aromas suaves y duraderos: Anjou

Como hemos adelantado en la introducción, una caja con una buena muestra de los aceites más extendidos, de buena calidad y muy económicos de precio. En general, en estos productos el desembolso no suele ser un problema.

Los aromas que desprenden dejan una óptima impresión olfativa y, aunque de tamaño son frascos pequeños, alcanzará para un largo periodo.

Basta con poner unas gotas diluidas en agua para tener garantizado aroma para prácticamente todo el día.

Uno de los aspectos a valorar es que los frascos son bastante opacos y cierran muy bien, lo que garantiza una mejor conservación y mayor durabilidad.

En total tenemos quince variedades de aromas: lavanda, hierba de limón, menta, eucalipto, árbol de té y naranja dulce, etc.

Tiene una alta versatilidad de uso ya que se pueden usar en difusor, ambientador o humidificador. Ideal, por ejemplo, para ponérselo a los más pequeños con menta si están congestionados.

Aromas suaves que agradan sin molestar en ningún momento. Si siempre es de agradecer cuando se está en la casa, ahora que se sale menos todavía más recomendables.

Ideal para regalo: Lagunamoon

En la misma línea del anterior, aunque con mayor variedad de aromas (trae 10 aceites) y algo más elevado de precio.

Siempre se trata de un regalo con el que se acierta fácil, pero, en este caso, la presentación de la caja ayuda bastante a destinarlo a este fin.

Como es lógico, la intensidad de los aromas va en función de la planta de la que se extrae, pero, en general, ninguna es demasiado fuerte.

Enumeramos las opciones que incorpora: aceite de coco, naranja, coco y vainilla, fresa, mango, manzana fresca, melocotón, piña, pomelo y uva.

Son aceites de amplio uso que va de la aromaterapia a la elaboración de velas o jabones perfumados pasando por la alternativa de las mezclas posibles con bombas de baño, champús o cremas.

Opción específica: Mayjam

Para quienes tengan claro su preferencia o busquen un aceite esencial concreto para destinarlo a un fin determinado, este es un producto muy adecuado.

Un solo frasco de mucha mayor capacidad de aroma a eucalipto que, como se deduce, está orientado o, al menos, será muy eficaz con fines terapéuticos.

De manera principal, ponemos como ejemplos el tratamiento de congestiones o, simplemente, ayudar a hacer la respiración más fluida.

También puede ser una buena idea aplicar unas gotas a la almohada antes de dormir para conciliar mejor el sueño.

Tiene otras funciones más domésticas e igualmente prácticas como la de limpieza de superficies de baño y cocina.

Gran variedad: Esslux

Esta es la apuesta de esta alternativa. Nada menos que 6 opciones en frascos de 10 ml.

No hay que olvidar, sin embargo, que se tendrán aromas diversos para mucho tiempo.

Muy adecuada para quien se canse de los aromas y le guste cambiar a menudo o conocer nuevas experiencias sensoriales.

En teoría, o así se plantea, esos aromas se agrupan en diferentes flores, tales como gardenia o jazmín.

Pequeños pero eficaces: Homasy

Una caja de aromas muy diversos, contenidos en frascos de 10 ml que cunden mucho y que resultan muy agradables con independencia de que unos gusten más que otros.

La caja trae un librillo (en inglés) con una información altamente práctica sobre los usos posibles o alternativas de mezclas entre ellos.

Están bien envasados con un buen cierre en la tapa y en frasco ámbar que les protege de manera eficaz de los efectos de la luz.