Quizá sea la primera vez que oyes hablar del experto en Biología Alfred Kinsey, pero fue uno de los primeros en abordar en Estados Unidos la investigación sobre la orientación sexual de hombres y mujeres. En su obra "El comportamiento sexual en el hombre" (1948), Kinsey recopiló miles de entrevistas personales. Sus conclusiones han sido corroboradas en posteriores estudios sobre el comportamiento sexual humano realizados en otros países y publicados en revistas científicas y de psicología como la Journal of Personality and Social Psychology. En 1954 publicó "El comportamiento sexual de la mujer", llevando a cabo de nuevo más de 5.000 entrevistas, con cuyos resultados, en combinación con la base de datos y la estadística de los masculinos, elaboró la denominada escala de Kinsey sobre la heterosexualidad-homosexualidad.

En esta clasificación el grado 0 señalaba una heterosexualidad completa y el 6 una homosexualidad exclusiva y dominante. Se añadió un rango X para las personas asexuales, que no tienen interés por mantener contactos sexuales con ningún género.

En función del número que obtengas tras completar el anterior cuestionario online, se establecen los siguientes resultados:

Conclusiones del test de Kinsey

Si tu resultado se mueve entre el 0 y el 2, eres heterosexual, con distinta predominancia en función del grado. ¿Tienes dudas sobre si eres bisexual? Si tu resultado encaja en el rango 3, la respuesta es afirmativa. Entre el 4 y 6 se ubican las personas homosexuales, sean gais o lesbianas, mientras que el rango X, como decíamos antes, indica asexualidad, esto es, que no se presenta atracción sexual alguna.

Rango 0. Eres exclusivamente heterosexual, con un 0% de contactos homosexuales.

Rango 1. Principalmente heterosexual, con contactos homosexuales esporádicos (1%-25%).

Rango 2. Predominantemente heterosexual, aunque con contactos homosexuales más que esporádicos (26%-49%).

Rango 3. Bisexual. Con un porcentaje de contactos homosexuales y heterosexuales del 50%.

Rango 4. Predominantemente homosexual, aunque con contactos heterosexuales más que esporádicos (49%-26%).

Rango 5. Principalmente homosexual, con contactos heterosexuales esporádicos (25%-1%).

Rango 6. Exclusivamente homosexual, con 0% de contactos heterosexuales.

Rango X. Asexual, para personas que no presentan atracción sexual.

Test de orientación sexual

El psicólogo Michael Storms desarrolló en 1980 la denominada Escala de Respuesta y Orientación Eróticas (EROS) para corregir algunas deficiencias detectadas en el Test de la Escala Kinsey, considerado por muchos "demasiado binario" en sus enfoques sobre la orientación sexual humana.

La prueba de Storms, en su contraste de hipótesis, arroja un planteamiento menos reduccionista y con más aristas sobre las orientaciones no binarias, aunque admite no abordar todas las posibles identidades sexuales o de género, así como tampoco da respuesta en su test a los individuos identificados como no binarios.

