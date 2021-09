El horóscopo de hoy domingo 5 de septiembre de 2021 viene cargado de novedades y de importantes cambios que pueden afectar a tu vida diaria. Por eso, para ayudarte a tomar decisiones, te traemos nuestras predicciones de hoy en las que se recogen los detalles de lo que se supone que deparará las próximas horas para los distintos signos del zodiaco. Recuerda que los astros ofrecen sólo aproximaciones y que es importante a la hora de tomar decisiones que medites muy bien lo que vas a hacer en tu relación sentimental, en tu trabajo o en los negocios.

Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries puede estar experimentando un cansancio mental que le llevará a tener problemas para conciliar el sueño por las noches, ayúdate con un té de rosas o una taza de leche caliente para los problemas de insomnio, evita tomar pastillas para dormir, podrías generar costumbre.

Tauro (20 abril al 20 mayo)

No es tiempo de descansar aún, eso déjalo para cuando tengas la edad correcta para hacerlo, ya que estás en un momento indicado para esforzarte mucho por lo que quieres lograr, será una buena idea si pones en orden todas tus prioridades.

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Es tiempo de que Géminis tome acciones importantes sobre su vida, por lo que debes siempre tener en cuenta que pensar demasiado las cosas, a veces trae mala consecuencias. Precisamente este día debes tener el poder de decidir sobre lo que es importante y lo que no.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

Estás comenzando a postergar demasiadas cosas en tu vida, lo que te traerá una sensación de insatisfacción con respecto a lo que estás viviendo y a las opciones que has tomado. No dejes que las malas decisiones que has hecho en el pasado te pasen la cuenta el día de hoy.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No dejes que otros decidan por ti, debes volver a tomar las riendas de tu vida y no dejar que esto te pase la cuenta en un tiempo más. Tenemos en nuestra mente un montón de enseñanzas y de condicionamientos que nos han inculcado desde pequeños.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Tienes un poco de temor a volver a tus raíces y mirar hacia el pasado para volver a ver los sueños y metas que tenías en ese momento, no dejes que esto te ocurra, siempre es bueno volver a echar una ojeada a lo que hicimos antes y a lo que tanto añorábamos.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Buena jornada para compartir con tu familia o con tu pareja, no dejes de invitarle a una cena o a una reunión informal a tu casa a quienes más quieres. Si estás viviendo aún con tus padres, haz algo importante por ellos el día de hoy.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Estás perdiendo la paciencia demasiado rápido con las personas que te rodean y eso no es algo bueno, necesitas manejar tus niveles de ira, quizás el problema radica en una parte tuya que no has querido descubrir por miedo a lo que encontrarás.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

No dejes que el miedo te detenga, ni tampoco que te haga entrar en un momento de ansiedad, ya que podrían venir dolores de cabeza y musculares por tomarte las cosas con mucha rapidez.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Muchas veces se te ha aconsejado que dejes de lado las cosas del pasado, pero en este momento es bueno que vuelvas a ver un poco hacia atrás y te des cuenta de los errores que cometiste.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Le estás dando valor a las cosas importantes de la vida y comienzas a experimentar los frutos de esta forma de ver las cosas, no dejes que pase este momento y sigue disfrutando de las cosas pequeñas.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Piscis está pasando por un momento complicado, donde las culpas del pasado podrían pasar la cuenta dentro de la jornada, no te diré que debes dejarlas completamente de lado u olvidarles, muchas veces nos sentimos así cuando sabemos que estamos haciendo las cosas mal.