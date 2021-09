Una de las personalidades más fuertes del horóscopo, los Acuario (20 enero al 18 de febrero) destacan por su atractivo y su personalidad. Son honestos y leales, y suelen destacar por ser brillantes, y, en ocasiones, algo estrafalarios, por lo que muchos signos del zodiaco no los llegan a comprender del todo.

Acuario es un signo zodiacal de aire y es también muy dual, pudiéndose mostrar de dos formas: o bien siendo tímidos, muy sensibles y pacientes o aparentemente superficiales, cínicos y frívolos, un actitud que solo trata de esconder esa sensibilidad tan propia de ellos.

La astrología dice que los nacidos bajo este signo son leales por naturaleza, tienen la convicción de que hay que actuar por y para aquello que está bien, que el fin jamás justifica los medios y que hay que decir siempre la verdad. No son tozudos y saben reconocer cuando se equivocan, independientemente de la situación o la persona que tengan delante. Son uno de los signos más tolerantes y observan mucho a las personas, por lo que con el tiempo también aprenderán a quien mejor no acercarse, ya que una de sus debilidades es creer que todos los signos son tan honestos como ellos y acaban por llevarse verdaderos chascos.

Acuario en el amor

No suelen enamorarse fácilmente, ya que son excesivamente críticos y les cuesta entregarse por si salen mal parados. Esto les puede hacer parecer un poco “picaflor” al preferir eludir el compromiso si no están del todo seguros. Sin embargo, una vez se enamoran y están seguros de ser correspondidos, son fieles, románticos y entregados durante toda la vida. Sin embargo, si se engaña o se traiciona a un Acuario, saldrá su mayor genio, ya que hay ciertas cosas que su idealismo no concibe. No comprenden las promesas rotas y estas les hacen cambiar del todo la opinión que tenían de su pareja. Al mismo tiempo, sin embargo, querrán escuchar la versión de la otra persona y tratarán de comprenderla por todos los medios (aunque no les quepa en la cabeza).

Acuario en el trabajo

Los nacidos bajo el signo Acuario alcanzan sus metas trabajando en equipo, pero cuando son los que dirigen. Tienen un gran sentido del compañerismo y su idealismo les hace marcar metas férreas, en ocasiones difíciles de conseguir, pero que sin duda harán que la labor mejore. Suelen ser muy intelectuales y buenos en labores de investigación científica, historiadores y periodistas.

Signos del Zodiaco

También puedes conocer cómo son el resto de signos zodiacales: